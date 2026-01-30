Logo Deportes RCN Vertical
Vuelta a España

La Vuelta a España anunció los 23 equipos que participarán en la edición de 2026

La Vuelta a España de 2026 se disputará desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre.
Daniel Zabala
La organización de la Vuelta a España dio a conocer este viernes 30 de enero el listado de 23 equipos que disputarán la edición 81 de la carrera ibérica, que tendrá fecha de inicio el 22 de agosto.

Como establece el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), los 18 equipos de categoría UCI WorldTeams estarán en la prueba española.

Alpecin Premier Tech (BEL), Bahrain Victorio4us (BRN), Decathlon-CMA CGM Team (FRA), EF Education-Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Lidl-Trek (GER), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling Team (SUI), Red Bull-Bora Hansgrohe (GER), Soudal Quick-Step (BEL), Team Jayco Alula (AUS), Team Picnic-Postnl (NED), Team Visma-Lease a Bike (NED), Team Emirates XRG (UAE), UNO-X Mobility (NOR) y Astana Team (KAZ).

También tomarán la partida el Tudor Pro Cycling Team (SUI), Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (SUI) y Cofidis (FRA), al ser las mejores escuadras clasificadas del UCI ProTeams.

Finalmente, la Vuelta a España contará con las organizaciones españolas Burgos Burpellet - BH y Equipo Kern Pharma, que lograron la invitación.

La Vuelta a España 2026 comenzará el 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada.

