Visma anunció accidente de Jonas Vingegaard: ¿cómo está el corredor danés?

En las últimas horas se dio a conocer una información relevante sobre el reconocido ciclista Jonas Vingegaard, líder del Team Visma | Lease a Bike que ha sido considerado por muchos como el único en hacerle real competencia a Tadej Pogacar.

El pedalista danés de 29 años, que este año ha decidido disputar por primera vez en su carrera el Gior de Italia, ha sufrido una caída durante el entrenamiento del pasado lunes que encendió las alarmas del equipo de los Países Bajos.

¿Cómo está Vinegaard tras sufrir accidente en uno de sus entrenamientos?

El propio equipo Visma sería el encargado de informar sobre la caída de Jonas, asegurando que afortunadamente las lesiones no son de gravedad y el pedalista se encuentra bien, un accidente del que no ofrece muchos detalles, pero que al parecer involucró a la presencia de aficionados.

Y es que el equipo de los Países Bajos recomendó a la comunidad del ciclismo priorizar siempre la seguridad, por su propio bienestar y el de los demás, “les pedimos que permitan a los ciclistas entrenar y les den el mayor espacio y tranquilidad posible”, dice el comunicado.

El calendario de Jonas para este 2026

El máximo rival de Tadej Pogacar en la actualidad tiene en su hoja de ruta hacer presencia en dos competencias por etapas antes de su participación en el Giro de Italia, que se llevará a cabo desde el viernes 8 al domingo 31 de mayo.

Jonas tiene en su calendario el UAE Tour (del 16 al 22 de febrero) y luego competir en la Volta a Catalunya 2026, que se celebrará del 23 al 29 de marzo, un escalador puro que a diferencia de Pogacar no tiene en su calendario los monumentos del ciclismo (carreras de un día) y que ha decidido no defender el título en la Vuelta a España para participar en el Giro y el Tour.