Laura Rojas: campeona nacional de ruta en Damas Élite

Continúan las acciones de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, donde este sábado 7 de febrero se llevaron a cabo dos pruebas, la primera en la categoría de Hombres Sub-23 y la otra que le seguía en la programación, la de Damas Élite.

El recorrido de 124.5 kilómetros terminaba con final en alto luego de atravesar como Sopó, Tocancipá, Gachancipá, El Sisga, Chocontá, Villapinzón, Retorno, Sesquilé, Guatavita y Guasca, lugar que presentaba rampas que alcanzaban el 18 % de desnivel.

Lea también: William Colorado: campeón Sub-23 de ruta en los Nacionales de Ciclismo

Dos corredoras protagonistas en la prueba de ruta en los Campeonatos Nacionales

La bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD) atacó desde muy lejos y la boyacense de 22 años, Laura Rojas del Team Sistecrédito, fue a la captura, mientras que el pelotón se relajó y las dejó ir, una mala estrategia para el grupo mayoritario que vio cómo se fueron alejando.

Se presentó una diferencia de 50 segundos faltando 17 kilómetros para cruzar la meta, donde pedalistas favoritas como Diana Peñuela y Paula Patiño estaban en el lote principal buscando acortar distancia.

En el pelotón trabajaba en la persecución el equipo Orgullo Paisa, que empezó a tener un mayor ritmo y logró descontar tiempo hasta quedar a unos 35 segundos de diferencia sobre las líderes faltando 13 kilómetros para finalizar la prueba.

¿Quién fue campeona de ruta en la categoría de Damas Élite?

Faltando 7 kilómetros se volvió a incrementar el tiempo de diferencia entre la fuga y el pelotón principal, llegando a los 60 segundos, los cuales serían claves y dejarían a estas únicas dos corredores peleando el título.

Laura Rojas atacó en las rampas y con mucha fortaleza logró despejarse de Camila Valbuena, logrando de manera contundente el triunfo y dejando a la bogotana con el segundo puesto, mientras que el podio se completó con Diana Peñuela, que superó a todas en el pelotón principal llegando a unos 40 segundos de diferencia.

En otras noticias: más resultados en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026