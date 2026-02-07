William Colorado: campeón Sub-23 de ruta en los Nacionales de Ciclismo

Este sábado 7 de febrero se llevó a cabo la prueba de ruta en la categoría de Hombres Sub-23 en los Campeonatos Nacionales de ciclismo, un recorrido de 124.5 kilómetros que tuvo paso por Sopó, Tocancipá, Gachancipá, El Sisga, Chocontá, Villapinzón y retorno por Sesquilé, Guatavita y Guasca, lugar donde finalizó la jornada con final en alto con rampas de hasta el 18 % de desnivel.

Había mucha expectativa con esta competencia, especialmente porque en esta categoría juvenil suelen haber múltiples ataques de los pedalistas que buscan ser protagonistas desde el inicio de la prueba, donde algunos de los favoritos no defraudaron y pelearon por el triunfo.

Así fue la prueba de ruta en la categoría Hombres Sub-23 en los Campeonatos Nacionales

Faltando unos 16 kilómetros para cruzar la meta, un grupo de cinco corredores se alejaron del pelotón principal, allí, aparecieron los nombres de Miguel Ángel Marín (EF Education), Jaider Muñoz (Sistecrédito), Juan Diego Quintero (Perolike), William Colorado (NU Colombia) y Brandon Urrego (Shc Cycling).

Unos 25 segundos de diferencia que les sirvió para pelear entre ellos el triunfo en el campeonato Sub-23, donde Jaider Muñoz fue el que primero lanzó ataque faltando 1.5 kilómetros, sin embargo, los otros pedalistas respondieron bien a ese despegue y se volvieron a juntar.

Todo se definió en el ascenso final

En los últimos 1.000 metros de recorrido, el corredor del Nu Colombia, William Colorado, arrancó desde atrás en las rampas finales y venció con autoridad a sus rivales, fichaje estrella del equipo morado que alcanza la gloria y se gana los reflectores de ser el futuro en el ciclismo colombiano.

El podio final se completó con dos hombres del Team Sistecrédito, donde el velocista Cristian Vélez sorprendió al remontar y llegar tercero, mientras que el segundo puesto fue para Jaider Muñoz.

