Lilibeth Chacón ganó en Santuario y quedó más cerca del título de la Vuelta a Colombia

Lilibeth Chacón volvió a demostrar por qué es una de las grandes protagonistas de la Vuelta a Colombia Femenina 2026. La corredora venezolana se impuso este sábado en la quinta etapa de la carrera, una exigente jornada de 100,3 kilómetros entre Armenia y Santuario que tuvo un desenlace vibrante en ascenso y le permitió fortalecer su liderato en la clasificación general.

La pedalista respondió en los kilómetros decisivos ante la presión de las jóvenes figuras del pelotón y terminó celebrando una nueva victoria tras un intenso mano a mano con Sara Lamprea en la llegada.

Al cruzar la meta, Chacón destacó el esfuerzo colectivo que hace posible el espectáculo del ciclismo femenino y agradeció a quienes la acompañan en su carrera deportiva.

“Primeramente darle gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todas las niñas del pelotón, que bueno, que hacen este espectáculo tan bonito”, expresó la líder de la competencia.

La etapa estuvo marcada por la dureza del ascenso final, especialmente en los últimos siete kilómetros, donde varias de las corredoras más prometedoras intentaron desafiar el dominio de Chacón. La campeona reconoció el crecimiento de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

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“Bastante duro, la juventud viene creciendo también con Angie, con Sara Lamprea. Son grandes niñas, también la niña de Sistecrédito, Laura, un gran talento”, señaló.

La victoria le permite afrontar con confianza la contrarreloj de montaña de este domingo, una jornada que podría resultar decisiva para la clasificación general. Sin embargo, Chacón mantiene la cautela ante el reto que se avecina.

“Bueno, sí, mañana es un día bastante duro, hay que dar lo mejor siempre. En una contrarreloj eres tú, tienes que algo muy duro. Y bueno, de verdad que muy contenta y espero estar bien mañana a ver cómo lo hacemos”, afirmó.

La emoción también tuvo espacio en la celebración. Chacón dedicó el triunfo a un familiar que atraviesa un difícil momento de salud.

“Quería dedicarle este triunfo a mi cuñada, que está pasando por un proceso muy duro, que está en cáncer de etapa cuatro y bueno, de verdad que este triunfo se lo dedico a ella”.

La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general