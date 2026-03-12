Listado oficial de inscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta en Montería

El departamento de Córdoba será epicentro del ciclismo continental con la disputa del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta 2026, que se celebrará del 16 al 22 de marzo y contará con transmisión especial del Canal RCN.

La competencia reunirá a cerca de 350 corredores provenientes de 29 países del continente, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia, quienes competirán en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.

Con la transmisión del Canal RCN, el Panamericano de ciclismo de ruta permitirá seguir de cerca el talento emergente y las principales figuras del ciclismo continental

Durante una semana, corredores de todo el continente competirán en pruebas de contrarreloj y fondo en las categorías juvenil, sub-23 y élite. La programación iniciará oficialmente el lunes 16 de marzo con el Congreso Técnico, mientras que el miércoles 18 se desarrollará el Congreso de la Confederación Panamericana de Ciclismo.

Las primeras competencias serán las pruebas contrarreloj individual, programadas para el martes 17 de marzo. Las pruebas de contrarreloj continuarán el jueves 19 de marzo con las pruebas masculinas de las categorías sub-23 y élite.

Las pruebas de fondo comenzarán el viernes 20 de marzo en el circuito de Cereté, donde competirán primero las damas juveniles sobre 67 kilómetros y luego los varones juveniles, que afrontarán un recorrido de 120,6 kilómetros. El campeonato concluirá el domingo 22 con la exigente prueba de ruta para hombres élite, que tendrá un total de 206,4 kilómetros en el circuito de Montería.

Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta competirá en su natal Montería

Entre los nombres destacados aparece el colombiano Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de contrarreloj, así como el velocista Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta y quien tendrá el incentivo adicional de competir en su ciudad natal.

Además de las figuras consolidadas, el listado incluye a numerosos jóvenes talentos que buscarán protagonismo en Montería y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Union Cycliste Internationale.

Durante una semana, Montería y municipios cercanos como Cereté serán escenario de las pruebas que definirán a los nuevos campeones continentales, en una cita que convertirá a la región en el epicentro del ciclismo de América.