Los 5 colombianos que participarán en el Tour de Omán 2026

Se viene la 15ª edición del Tour de Omán, competencia ciclística que se disputará del sábado 7 al miércoles 11 de febrero de 2026, carrera que tendrá cinco jornadas de todo tipo, tanto para velocistas como escaladores que buscarán ser protagonistas y destronar al británico Adam Yates (UAE Team Emirates), quien fue el ganador de las dos últimas ediciones y buscará este año un histórico tercer título.

Una carrera que tendrá 18 equipos participantes donde se destaca la presencia del UAE Team Emirates, el Movistar Team, el Team Visma | Lease a Bike y el Soudal Quick-Step, conjuntos de alta categoría que contarán con pedalistas importantes, entre ellos, cuatro colombianos.

Los 5 pedalistas colombianos que estarán en el Tour de Omán

El Movistar Team será el equipo que más colombianos presente para esta carrera que se disputará en territorio asiático, allí aparecen los nombres de Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador, este último quien viene de obtener el segundo puesto en el ‘Clàssica Camp de Morvedre’.

A esos pedalistas del equipo telefónico se les sumará el velocista Juan Sebastián Molano, quien será una de las cartas del UAE Team Emirates para esta competencia, además del otro especialista en el ‘sprint’, el antioqueño Fernando Gaviria, que tras su participación en el AlUla Tour correrá en Omán.

Los favoritos para pelear la general en el Tour de Omán 2026

A la lista que integra Einer Rubio, Diego Pescador y el británico Adam Yates se le debe sumar el nombre del estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Diego Ulissi (XDS Team Astana).

Por otro lado, cabe mencionar que otro de los latinoamericanos que hará presencia en esta competencia será el ecuatoriano Harold Martín López del equipo Astana, conjunto donde recordemos militan los colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada, quienes no fueron alineados para esta competencia.

