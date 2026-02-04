El Tour de Omán le abre las puertas al Movistar Team y a Nairo Quintana, en una edición especial en donde el ciclista colombiano llega en uno de sus mejores momentos, se muestra bastante sólido físicamente y también mentalmente, tal como lo ha demostrado desde el inicio de la temporada 2026.

Sin embargo, hay una leve preocupación con el ciclista que justamente acaba de cumplir 36 años y está relacionada al tema de su futuro deportivo, ya que con esta avanzada edad podría llegar pronto a su fin. La inquietud de los fanáticos del ciclismo de Nairo se incrementó luego de que el boyacense anunciara que el día de su cumpleaños, 4 de febrero, haría un anuncio especial.

Lea también Michael Rangel ya tendría nuevo equipo en el FPC: gerente deportivo ya lo negocia

Nairo Quintana preocupa con sorpresiva noticia antes del Tour de Omán

En los últimos años, el Tour de Omán ha presentado cinco etapas, siendo una carrera más corta que otras grandes vueltas pero con un nivel competitivo elevado al reunir a equipos WorldTour, ProTeams y selecciones nacionales. La participación suele concentrar a figuras del pelotón global que buscan afinar su forma física antes de otras competencias importantes, como las clásicas europeas o las grandes vueltas de la primavera y verano.

Esta es una de las oportunidades claras que tiene Nairo para empezar a tomar ritmo en una temporada que podría llegar a ser la última, no solo por su edad, sino porque también termina su contrato con Movistar Team al finalizar el año.

Lea también Futbolista de Millonarios fue operado y no jugará durante siete meses

Aún así el pedalista colombiano se muestra bastante entusiasmado, enfocado en el presente y en hacer una gran campaña, tal como lo demostró tras recién aterrizar en Omán, en donde envió un emotivo mensaje a través de redes sociales demostrando que estaba contento por como inició el 2026 y también sembró una gran incógnita con respecto a una sorpresa que anunciaría el día de su cumpleaños.

“Les cuento que ya estoy acá en Omán. Tenemos carrerita esta semana y ya comenzamos este segundo bloquecito de carreras junto con el UAE Tour. Así que, muy contento de cómo comenzamos y cómo estamos. Esperamos que todo vaya muy bien. Mañana [4 de febrero] hay sorpresas muy importantes, así que no se las pierdan, ojo a las redes sociales de Nairo”.

En otras noticias: Las opciones de James, lo que es verdad y lo que no

¿Cuándo inicia el Tour de Omán y cuáles son las etapas?

El Tour de Omán 2026 está programado para iniciar el viernes 6 de febrero de 2026 con una prueba previa denominada Muscat Classic, una carrera de un día que se disputa justo antes de la carrera por etapas principal.