Los dos ciclistas colombianos que debutarán en equipos World Tour en 2026

Una nueva generación de ciclistas colombianos se está haciendo lugar en las más importantes escuadras de categoría World Tour. En los próximos días se espera que dos pedalistas del país debuten con equipos de la máxima categoría en carreras en Europa. Se trata de Juan Felipe Rodríguez y Jonathan Guatibonza.

Rodríguez sorprendió al brillar en los recientes Campeonatos Nacionales de ruta de Colombia al terminar en la tercera posición de la prueba de fondo.

Rodríguez ha demostrado un gran crecimiento en su carrera profesional, ya que pasó del Team Sistecrédito a ganarse un lugar en las filas del EF Education Easy Post.

Luego de brillar en los nacionales, el ciclista nacida en el municipio de Tenjo, en el departamento de Cundinamarca, debutará con el EF Education Easy Post en una prueba en Europa al ser confirmada su presencia para la Vuelta al Algarve, que dará inicio el 18 de febrero en Portugal.

Por otro lado, Jonathan Guatibonza está preparado para disputar su primera prueba en el Viejo Continente con el uniforme del Movistar Team.

Guatibonza, de 21 años, se ha ganado un importante reconocimiento en el pelotón colombiano, lo que le permitió ser fichado por el UAE Team Emirates Gen Z, equipo de desarrollo de la poderosa organización World Tour.

Sin embargo, el pedalista nacido en Paipa cambió de bando y ahora hace parte del Movistar Team Academy.

En el equipo español recibió el visto bueno para integrar la nómina World Tour en algunas pruebas y está seleccionado para correr este domingo 15 de febrero la Clásica de Almería.

Con la presencia de Juan Felipe Rodríguez y Jonathan Guatibonza se espera que una nueva generación de ciclistas colombianos se gane un lugar en las más importantes escuadras del World Tour y además figuren en las más destacadas carreras, teniendo en cuenta que Rigoberto Urán y Esteban Chaves ya se retiraron de la actividad profesional.