Los dos ciclistas que se declararon 'enemigos' de Tadej Pogacar

La temporada 2026 se perfila como un año de grandes retos para Tadej Pogacar, quien deberá afrontar nuevos duelos de alto voltaje tanto en las clásicas de primavera como en el Tour de Francia, donde aparecen rivales capaces de elevar la exigencia al máximo nivel.

De hecho, desde ya se habla sobre los 'enemigos' que tendrá Pogacar en las principales carreras de este 2026; hay dos que llaman la atención, pues realmente se trata de dos rivales de peso.

Los rivales que tiene Pogacar en 2026

En las pruebas de un día, el principal obstáculo para el esloveno será el neerlandés Mathieu Van der Poel, quien viene de firmar una histórica campaña de ciclocross, alcanzando el récord de ocho maillots arcoíris, y ahora se prepara para centrar todos sus esfuerzos en la ruta.

El esperado enfrentamiento Van der Poel–Pogacar promete ser uno de los grandes atractivos del calendario. El neerlandés cuenta en su palmarés con dos Tour de Flandes, tres París-Roubaix y dos Milán-San Remo, precisamente las pruebas en las que Pogacar busca completar su colección de monumentos.

Para el esloveno, conquistar Milán-San Remo y París-Roubaix sigue siendo una asignatura pendiente, y su eventual coincidencia con Van der Poel en estas citas convertiría cada ataque y cada pavé en un espectáculo imperdible para los aficionados.

La primera gran prueba del curso llegará con la Strade Bianche, programada para el 7 de marzo, carrera que Pogacar ya ha ganado en tres ocasiones y que también figura en el historial de Van der Poel, campeón en 2021, lo que podría marcar el inicio del duelo entre ambos.

Remco Evenepoel se enfrentará a Pogacar

Mientras tanto, en las carreras por etapas, el nombre que emerge con fuerza es el del belga Remco Evenepoel, quien ha iniciado el año de manera brillante tras su llegada al Red Bull Bora, sumando tres triunfos en Mallorca en igual número de competencias disputadas.

El doble campeón olímpico ha dejado atrás los problemas físicos que lo afectaron en 2025 y se muestra renovado, con un equipo sólido y ambicioso, apuntando directamente al Tour de Francia, donde Pogacar buscará revalidar su dominio y alcanzar su quinto maillot amarillo.

Evenepoel no solo se perfila como uno de los grandes candidatos, sino que podría compartir protagonismo con el alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour 2025, lo que añade una variable estratégica adicional para el UAE Team Emirates.

Tras el dominio casi absoluto de Pogacar en la temporada anterior, el ciclismo mundial encuentra en Van der Poel, Evenepoel y Jonas Vingegaard a los llamados a desafiar al campeón esloveno, en un 2026 que promete devolver la emoción y la incertidumbre a las grandes carreras del calendario internacional.