Diego Pescador reapareció con polémica declaración tras accidente con el Movistar

Comenzó una nueva temporada deportiva en el mundo del ciclismo, con competencias de preparación para las grandes vueltas que se correrán a lo largo de 2026 y en donde se espera ver el protagonismo de Diego Pescador y el Movistar Team, quienes están apuntando muy alto para lo que será el WorldTour.

Movistar se ha venido reforzando de buena manera, Nairo Quintana también ha empezado a sumar kilómetros y se muestra bastante convencido con una temporada exitosa. Sin embargo, hay otro protagonista en esta historia y es la joven estrella colombiana, Diego Pescador, quien dejó mucho de qué hablar tras su accidente en el Trofeo Calvià y más tras sus recientes declaraciones.

Diego Pescador confesó que siente mucha presión

El ciclista de 21 años se puede llegar a convertir en una pieza clave para el Movistar Team en lo que será la temporada 2026. Esta joven figura ha demostrado madurez y experiencia cada vez que se pone el uniforme del Movistar Team, un proyecto ambicioso que puede rendir frutos con el pasar de las competencias.

El 28 de enero, el quindiano regresó a la competencia, tuvo una jornada de supervivencia en el Trofeo Calvià en donde condiciones climáticas con lluvia y viento pusieron en riesgo a los pedalistas, el Movistar sufrió consecuencia tras un resbalón de Pescador.

Lea también Atacante de Selección Colombia tiene nuevo equipo en 2026

Por fortuna el ciclista salió ileso y demostró que este tropiezo no impediría que siguiera entrenando y poniéndose en forma para seguir representando a su equipo. Por el momento no se ha confirmado cuál será su próximo reto, pero lo que si se sabe es que está satisfecho con el rendimiento que ha demostrado, aunque es claro que siente la obligación de levantar un título más para Colombia tras la larga sequía en los últimos años.

“Estoy feliz por la confianza que me brinda el equipo y espero poder retribuir esa confianza con resultados en la carretera. Poco a poco me siento mejor, mucho más cómodo, adaptándome y aprovechando al máximo las oportunidades que me brinda el equipo. Siempre es un poco pesado cargar la ilusión de tantos colombianos después de una sequía un poco larga”.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

Nuevo compañero de Diego Pescador en el Movistar Team

La escuadra en la que milita el colombiano de 35 años confirmó de manera oficial a través de sus redes sociales el fichaje del ciclista polaco, Filip Maciejuk, para la temporada 2026, un movimiento que sorprendió al mercado de transferencias al anunciarse con la temporada ya en marcha, pero sobre el cual se tienen grandes expectativas.

“Fichar por Movistar Team significa mucho para mí. Estoy extremadamente feliz y quiero agradecer al equipo por la confianza. Estoy plenamente motivado para dar el 100 % y contribuir a los objetivos del conjunto en las carreras más importantes”.