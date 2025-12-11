Pese a la salida del español Juan Ayuso al Lidl-Trek, el UAE Team Emirates llegará a la temporada 2026 como uno de los equipos más importantes del circuito UCI World Tour, sus estrellas como Tadej Pogacar, Joao Almeida, Adam Yates y el mexicano Isaac del Toro los ponen en la órbita para ser los grandes protagonistas en las carreras más exigentes del mundo.

El equipo de los Emiratos Árabes Unidos no se conforma con lo hecho en 2025 y sigue con altas aspiraciones para la siguiente temporada, por eso, ha sumado a tres nuevos pedalistas con el objetivo de seguir dominando en el ciclismo internacional.

¿Quiénes son los tres fichajes del UAE para el 2026?

Primero aparece el francés de 30 años, Benoît Cosnefroy, pieza destinada para incrementar la presencia del equipo en clásicas y llegadas explosivas.

Luego aparece el joven español de apenas 19 años, Adrià Pericas, quien da el salto desde el equipo de desarrollo como una apuesta hacia el futuro, un corredor polivalente con amplio margen de crecimiento que vivirá en 2026 un año de adaptación, respaldado por una estructura que sabe moldear talento joven sin precipitar los procesos.

Por último, el tercer refuerzo es el estadounidense de 25 años, Kevin Vermaerke, quien llega desde el Team Picnic PostNL con la misión de fortalecer el bloque de montaña de cara a las grandes vueltas.

Su experiencia en el World Tour y su perfil de escalador constante le permitirán asumir un rol decisivo en las etapas más exigentes, especialmente en las segundas y terceras semanas del Tour de Francia, donde los gregarios suelen marcar la diferencia para los aspirantes al título.

UAE forma equipo para cubrir todos los grandes frentes

Con estos tres movimientos, el UAE consolida un equipo todavía más profundo, diseñado para competir con ambición en todos los terrenos del calendario, donde Tadej Pogacar será nuevamente el estandarte del proyecto.

A la par, el Giro de Italia y la Vuelta a España figuran como objetivos estratégicos, donde nombres como João Almeida, Adam Yates, Marc Soler, Isaac Del Toro o Pavel Sivakov podrían asumir el liderato según las características de cada recorrido.