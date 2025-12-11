Logo Deportes RCN Vertical
Movistar Team

Movistar Team participará en inédita carrera para el inicio del 2026

El equipo de ciclismo español va alistando su calendario para la siguiente temporada.
Daniel Orlando Torres Forero
Movistar Team
Pedalistas del Movistar Team // X: @Movistar_Team

El año 2025 va llegando a su ocaso y los equipos de ciclismo van alistando su calendario para lo que será la siguiente temporada, pues bien, uno de esos conjuntos que busca volver a ser protagonista en el World Tour y pelear victorias importantes desde el inicio del próximo circuito es el Movistar Team.

El conjunto donde militan los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador, ha sumado refuerzos a su plantilla pensando en pelear codo a codo con las ‘máquinas’ del UAE y el Team Visma, con nombres como el joven talento belga Cian Uijtdebroeks, los españoles Raúl García Pierna, Roger Adrià, y Juanpe López, además del checo Pavel Novak.

Movistar Team se pone a prueba en 2026 con inédita carrera

El conjunto telefónico participará por primera vez en su historia en el Tour de Ruanda, así lo dio a conocer la misma carrera tras anunciar los 18 equipos que harán presencia en la competencia, que se lleva en territorio africano y que el próximo año tendrá su 18.ª edición, la cual se disputará del 22 de febrero al 1 de marzo.

La carrera de una semana (7 a 8 días) que se disputa por etapas con trazados meramente ‘rompepiernas’ y de media montaña, será uno de los primeros grandes desafíos que tendrá el Movistar Team para este 2026, competencia que a partir del 2019 ascendió a la categoría 2.1 del UCI Africa Tour.

Características del Tour de Ruanda

Esta carrera incluye un prólogo y varias etapas en línea, a menudo con finales en alto o circuitos exigentes en la capital de Ruanda (Kigali), una competencia reconocida por su altitud y perfiles de media montaña, con ascensos como el Monte Kigali y el Mur de Kigali.

