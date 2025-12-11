Movistar Team participará en inédita carrera para el inicio del 2026

El año 2025 va llegando a su ocaso y los equipos de ciclismo van alistando su calendario para lo que será la siguiente temporada, pues bien, uno de esos conjuntos que busca volver a ser protagonista en el World Tour y pelear victorias importantes desde el inicio del próximo circuito es el Movistar Team.

El conjunto donde militan los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador, ha sumado refuerzos a su plantilla pensando en pelear codo a codo con las ‘máquinas’ del UAE y el Team Visma, con nombres como el joven talento belga Cian Uijtdebroeks, los españoles Raúl García Pierna, Roger Adrià, y Juanpe López, además del checo Pavel Novak.

Lea también: Sorpresa para Roglic; Red Bull anunció nómina de 'capos' para las tres grandes del 2026

En otras noticias: así le fue a Colombia en los Juegos Bolivarianos 2025

Movistar Team se pone a prueba en 2026 con inédita carrera

El conjunto telefónico participará por primera vez en su historia en el Tour de Ruanda, así lo dio a conocer la misma carrera tras anunciar los 18 equipos que harán presencia en la competencia, que se lleva en territorio africano y que el próximo año tendrá su 18.ª edición, la cual se disputará del 22 de febrero al 1 de marzo.

La carrera de una semana (7 a 8 días) que se disputa por etapas con trazados meramente ‘rompepiernas’ y de media montaña, será uno de los primeros grandes desafíos que tendrá el Movistar Team para este 2026, competencia que a partir del 2019 ascendió a la categoría 2.1 del UCI Africa Tour.

Lea también Nairo Quintana se ilusiona con el Tour de Francia 2026: Movistar pone condiciones

Características del Tour de Ruanda

Esta carrera incluye un prólogo y varias etapas en línea, a menudo con finales en alto o circuitos exigentes en la capital de Ruanda (Kigali), una competencia reconocida por su altitud y perfiles de media montaña, con ascensos como el Monte Kigali y el Mur de Kigali.