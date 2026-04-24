El ciclismo colombiano amaneció de luto este viernes 24 de abril de 2026 tras confirmarse el fallecimiento del corredor boyacense Cristian Camilo Muñoz, integrante del equipo Nu Colombia. La noticia fue comunicada oficialmente por la escuadra nacional, que informó que el pedalista perdió la vida en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido días atrás durante el Tour du Jura, en Francia.

Según el comunicado emitido por el equipo, Muñoz había sufrido una caída el pasado sábado mientras disputaba la competencia francesa. En un primer momento recibió atención médica por una herida en la rodilla izquierda y posteriormente viajó con la delegación a Oviedo, España, donde fue nuevamente valorado por especialistas.

Sin embargo, el cuadro clínico se agravó con el paso de las horas. “El personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes”, señaló Nu Colombia.

Luto en el ciclismo colombiano: murió Cristian Camilo Muñoz tras accidente en Europa

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La muerte del ciclista, de apenas 30 años, generó conmoción dentro del deporte nacional. Cristian Camilo Muñoz era oriundo de Ventaquemada, Boyacá, una tierra reconocida por su tradición ciclística y cuna de múltiples talentos sobre la bicicleta. Desde 2024 hacía parte del equipo Nu Colombia en la categoría Continental, donde dejó actuaciones destacadas y varias victorias.

Entre sus logros más recordados aparecen triunfos de etapa en la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá, además de haber sido campeón de los premios de montaña en ediciones anteriores del Clásico RCN, mostrando siempre sus condiciones como escalador y corredor combativo.

Más allá de los resultados deportivos, la escuadra destacó su calidad humana. “Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban”, expresó el comunicado.

En señal de duelo y respeto por su memoria, Nu Colombia anunció además su retiro inmediato de la Vuelta a Asturias. El equipo, directivos, corredores y personal acompañaron a la familia del deportista en este difícil momento y extendieron sus condolencias a toda la comunidad ciclística.