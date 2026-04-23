Así le fue a Nairo Quintana en la etapa 1 de la Vuelta a Asturias 2026

El colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) está disputando su última temporada como profesional. Este jueves 23 de abril, el boyacense tomó la partida de la edición 68 de la Vuelta a Asturias.

La jornada de 155.5 kilómetros con inicio en Oviedo y meta en Benía de Onís fue ganada por el francés Gabriel Layrac (AVC Aix Provence Dole).

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Quintana finalizó la jornada en la posición 15 a 31'' del ganador del día.

Clasificación general de la Vuelta Asturias 2026

En la clasificación general, Javier Jamaica (Nu Colombia) es el mejor colombiano al ubicarse en la octava posición a 42'' del líder, el francés Gabriel Layrac (AVC Aix Provence Dole).

Nairo Quintana ocupa la casilla 15 a 4'' de Layrac .

1. Gabriel Layrac (AVC Aix Provence Dole) 3H18'19''

2. Miguel Heidemann (REMBE | rad-net) a 3''

3. Samuel Fernández (Caja Rural Seguros RGA) a 7''

4. Álvaro Sagrado (Team Storck) a 11''

5. Adam Smith (AVC Aix Provence Dole) a 11''

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8. Javier Jamaica (Nu Colombia) a 42''

13. Diego Pescador (Movistar Team) a 42''

15. Nairo Quintana (Movistar Team) a 4''

17. Sergio Henao (Nu Colombia) a 42''

19. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 42''

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Recorrido de la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

Este viernes 24 de abril se disputará la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, que contará con un recorrido total de 140.8 kilómetros con inicio en Llanes y meta en Pola de Lena.

La fracción será de alta montaña con dos importantes ascensos en los últimos kilómetros.