Martha Bayona fue sancionada por la UCI por "violar las normas normas antidopaje"

Malas noticias se conocieron para el ciclismo colombiano este jueves 5 de febrero, después de que la Unión Ciclista Internacional tomara una decisión en contra de Martha Bayona Pineda.

Según comunicó la UCI, la pedalista colombiana fue encontrada culpable de una violación a las normas antidopaje, ya que se registraron "tres fallos de paradero en un período de 12 meses".

Ante esta situación, a Bayona se le castigo con 18 meses de inelegibilidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto por la UCI, el período de castigo de la ciclista colombiana será desde el 23 de abril de 2025 y estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026.

Martha Bayona se podrá defender

La Unión Ciclista Internacional también aclaró que Martha Bayona podrá presentar un recurso de defensa con un plazo de un mes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).