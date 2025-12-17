Movistar Team definió cinco clásicas que disputará uno de sus referentes en 2026

El Movistar Team ha realizado varias incorporaciones a su plantilla pensando en pelear triunfos en las competencias del 2026, el equipo telefónico quiere volver a ser protagonista en las grandes carreras y salir de la sombra del UAE Team Emirates y también del Visma.

El conjunto que preside Eusebio Unzué ha sumado pedalistas de categoría, donde se destaca el belga Cian Uijtdebroeks, el checo Pavel Novák y los españoles Roger Adriá, Juanpe López y Raúl García Pierna.

Lea también: Remco Evenenepoel se puso duro reto para igualar a Eddy Merckx

En otras noticias: conozca cómo inscribirse al Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia

Movistar Team definió cinco clásicas para uno de sus referentes

El equipo telefónico que ya había definido que Enric Mas participará en el Giro de Italia y laVuelta a España, mientras que Cian Uijtdebroeks debutará en el Tour de Francia como fichaje estelar, ha definido unas clásicas para otra de sus grandes incorporaciones.

Se trata del español de 24 años, Raúl García Pierna, expedalista del Visma que goza de una alta proyección luego de actuaciones destacadas en el pasado Tour de Francia como gregario de Kévin Vauquelin, así como también en la Vuelta del 2025 donde se mostró como el mejor ciclista local hasta su abandono.

De acuerdo con información del periodista Nacho Labarga del diario Marca, a falta de saber si García Pierna correrá todas las pruebas de la Challenge Mallorca, serán hasta 9 las clásicas que tendrá al frente el corredor español en los primeros dos meses del año 2026

Classica Camp de Morvedre: 23 de enero de 2026.

Gran Premio Castellón: 24 de enero de 2026.

Clàssica Comunitat Valenciana: 25 de enero de 2026.

Challenge Mallorca: 5 clásicas del 28 de enero al 1 de febrero de 2026.

Clásica de Almería: 15 de febrero de 2026.

Lea también El colombiano que correría Giro de Italia y Vuelta a España en 2026

¿Por qué Movistar asigna tantas clásicas a García Pierna en tan poco tiempo?

En 2026 arrancará una nueva etapa clave para el ciclismo profesional con el inicio de un nuevo ciclo trienal en el Ranking UCI, quiere decir que durante los próximos tres años los equipos librarán una batalla constante por asegurar su permanencia en el World Tour, así que los puntos que se consigan resultan claves para que el equipo español se aleje del descenso.

Con ese panorama, la temporada se presenta como una hoja en blanco y una oportunidad dorada para Raúl García Pierna. El corredor español tiene ante sí la posibilidad de convertirse en una pieza estratégica del conjunto telefónico, sumando triunfos o quedando por lo menos dentro del top 10 de las carreras para sumar valiosos puntos UCI.