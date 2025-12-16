El colombiano que correría Giro de Italia y Vuelta a España en 2026

Un ciclista colombiano volvería a tener protagonismo en las grandes vueltas de la próxima temporada, luego de que se conociera que Einer Rubio estaría en los planes del Movistar Team para disputar dos de las tres ‘grandes’.

Según informó el periodista Nacho Labarga Adán, del Diario Marca, el boyacense sería inscrito para correr el Giro de Italia y la Vuelta a España.

De concretarse este panorama, Rubio afrontaría nuevamente dos de las competencias más exigentes del calendario mundial, aunque sin asumir el rol de jefe de filas.

De acuerdo con la misma información, el líder del Movistar Team tanto en el Giro como en la Vuelta sería el español Enric Mas.

Balance de Einer Rubio en Giro de Italia y Vuelta a España

Einer Rubio ya cuenta con una experiencia importante en el Giro de Italia, prueba que ha disputado en cinco oportunidades a lo largo de su carrera.

En la clasificación general, el colombiano fue séptimo en la edición 2024 y octavo en 2025, resultados que lo consolidan como un corredor sólido en la montaña.

En la Vuelta a España, Rubio ha participado en dos ocasiones, con un puesto 16 en 2023 y una casilla 27 en 2024.

Su presencia en ambas carreras respondería a un rol de apoyo clave en las etapas de alta montaña y en la estrategia general del equipo.

¿Quién será el líder del Movistar en el Tour de Francia?

Finalmente, también se presume que el líder del Movistar Team para el Tour de Francia será el belga Cian Uijtdebroeks, quien estaría secundado por el español Iván Romeo.