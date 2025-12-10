La temporada 2026 podría marcar un capítulo decisivo en la carrera de Nairo Quintana, uno de los ciclistas más emblemáticos en la historia del deporte colombiano. Tras renovar su contrato con el Movistar Team, el corredor boyacense afrontará un año que, según su propio entorno, podría ser el último dentro del World Tour.

Lea también Movistar sorprende a Nairo; elegirían otro capitán ante la baja de Enric Mas

Esa posibilidad, lejos de generarle presión, ha alimentado una ilusión que parecía apagada: la de volver al Tour de Francia, la carrera que alguna vez lo vio rozar la gloria y en la que espera decir adiós a lo grande.

Desde Cómbita hasta los podios más prestigiosos del planeta, Quintana ha construido una trayectoria marcada por el coraje, la resistencia y una conexión especial con la montaña. Ahora, a sus 36 años, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España sabe que cada kilómetro cuenta. Su entorno más cercano ha dejado entrever que el sueño del boyacense es despedirse en la ronda gala del próximo año, una cita en la que fue subcampeón en dos ocasiones y donde aún siente que tiene deuda pendiente.

El panorama dentro del Movistar Team también se presenta favorable para que ese anhelo tome forma. La escuadra telefónica, que ha perdido protagonismo en la Grand Boucle en las últimas temporadas, valora con seriedad la opción de incluir a Quintana en su alineación definitiva. No obstante, la decisión dependerá estrictamente del rendimiento que el colombiano muestre en el arranque del calendario 2026, donde tendrá la misión de demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

En otras noticias

La planificación del equipo español contempla una evaluación meticulosa de las primeras competencias del año. Para ello, Quintana tendría participación en carreras de una semana como la Vuelta a Andalucía, la Tirreno-Adriático o la París-Niza, donde el staff técnico podrá medir su estado físico y su fiabilidad como líder. En estas pruebas, el colombiano deberá mostrar regularidad, fortaleza en la montaña y capacidad de respuesta ante los ataques de corredores más jóvenes, factores claves para convencer a la dirección deportiva.

Dentro del equipo existe la conciencia de que la presencia de Nairo en el Tour tendría un impacto deportivo, mediático y emocional significativo. Para Movistar, volver a la carrera con un hombre que ya sabe pelear la general sería recuperar parte de la identidad histórica que construyó en la década anterior. Para Quintana, en cambio, sería la oportunidad perfecta de cerrar su ciclo en lo más alto, compitiendo en el escenario donde se convirtió en referente mundial.

La ilusión se mantiene intacta entre los aficionados colombianos, quienes ven en 2026 una posible última función del escarabajo más exitoso de su generación. La idea de verlo nuevamente retando a los grandes favoritos y escalando con su estilo inconfundible genera expectativa en un país que ha vivido algunas de sus mayores alegrías deportivas gracias a él.

Lea también El Ineos complace a Egan y ficha a un excompañero de Santiago Buitrago

Por ahora, solo el tiempo y sus resultados dirán si el sueño se convierte en realidad. Lo cierto es que Nairo Quintana afronta la antesala de la temporada con una motivación especial. Sabe que podría ser su última oportunidad en la élite y quiere aprovecharla al máximo. Y en ese camino, el Tour de Francia 2026 aparece como la meta más simbólica y emocional de todas: el escenario ideal para despedirse con dignidad, grandeza y quizá, un nuevo capítulo legendario.