Movistar Team: revelan el calendario que tendrán 5 de sus ciclistas

Los equipos de la UCI World Tour van ultimando detalles y se alistan para lo que será una nueva temporada, la cual despierta grandes expectativas en los aficionados luego de un mercado de fichajes bien movido que tuvo dentro de sus protagonistas al Movistar Team.

El equipo telefónico quiere volver a ser protagonista en el circuito y pelear las grandes carreras que se presenten en este 2026, por eso, ha realizado importantes incorporaciones a su plantilla buscando pelearle triunfos al Visma y al UAE Team Emirates.

Lea también: El World Tour cambia para 2026: nuevas reglas confirmadas por la UCI

En otras noticias: disfrute por la App del Canal RCN el Rally Dakar 2026

Revelan el calendario del fichaje estelar del Movistar Team para 2026

El conjunto encabezado por el presidente Eusebio Unzué ya tiene la primera hoja de ruta que tendrá el Movistar Team para sus nuevos corredores, donde el fichaje estelar del belga Cian Uijtdebroeks se roba la atención ante la gran expectativa que genera el joven de 22 años que llegó procedente del Visma buscando más protagonismo ante el liderazgo absoluto de Jonas Vingegaard.

El pedalista belga, que firmó contrato con la ‘M’ hasta el 2029, tendrá una mitad de año bien exigente, pues afrontará la Volta a la Comunitat Valenciana y luego dos competencias más por etapas (París-Niza e Itzulia), después, hará presencia en las clásicas de las Ardenas para luego centrarse en la preparación del Tour de Francia.

Las competencias que afrontarán los nuevos ciclistas de la ‘M’

Raúl García Pierna afrontará un arranque muy intenso entre finales de enero y comienzos de febrero, encadenando pruebas como la Clàssica Camp de Morvedre (23 de enero), el GP Castellón (24), la Clàssica Comunitat Valenciana (25) y una serie de trofeos en territorio balear entre el 28 de enero y el 1 de febrero. Su primera parte del año se completará con la Clásica de Almería, prevista para el 15 de febrero, un bloque ideal para buscar protagonismo desde temprano.

Por su parte, Roger Adrià tendrá un calendario enfocado claramente en las clásicas y las carreras de un día. Su curso comenzará en el Tour de Omán, del 7 al 11 de febrero, antes de encarar citas de prestigio como la Clásica Jaén Paraíso Interior (16 de febrero), Omloop Het Nieuwsblad (28 de febrero) y Kuurne-Bruselas-Kuurne (1 de marzo). Más adelante, su primavera estará marcada por Strade Bianche (7 de marzo) y el tríptico de las Ardenas: Amstel Gold Race (19 de abril), Flecha Valona (22) y Lieja-Bastoña-Lieja (26).

En cuanto a Juanpe López y Pavel Novak, el equipo ha optado por una planificación más medida. Juanpe iniciará el año en la Vuelta a Murcia (13 y 14 de febrero) y la Vuelta a Andalucía (del 18 al 22), con el objetivo de ir ganando espacio como gregario en la montaña. Novak, en cambio, tendrá su primera gran oportunidad en el Tour Down Under, del 20 al 25 de enero, donde debutará en una prueba World Tour clave, especialmente en etapas exigentes como Willunga Hill, dentro de un bloque pensado para apoyar a Javier Romo.