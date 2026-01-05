Egan Bernal deja mensaje que ilusiona en la temporada 2026: "alcanzar metas"

El ciclista colombiano Egan Arley Bernalya piensa en sus objetivos de la temporada 2026. Durante los últimos días del 2025 y en los primeros del nuevo año, el escarabajo de INEOS Grenadiers no ha tenido descanso y ha adelantado fuertes entrenamientos en las vías del país.

Teniendo en cuenta que en el 2026 afrontará su ultimo año de contrato con el conjunto británico, en el mundo ciclístico hay gran expectativa por lo que pueda hacer Egan en las principales carreras del calendario mundial.

Egan Bernal dejó mensaje que ilusiona

Mientras cumple con los entrenamientos de pretemporada, Egan Bernal dejó un contundente mensaje en sus redes sociales que ilusiona con los resultados que podría lograr en el 2026.

"La disciplina te convierte en campeón, la honestidad en amigo. Que este 2026 sea el año en el que te demuestres que sí puedes alcanzar metas y hacer cosas lindas. 🔥🫶🏽", escribió Egan en su cuenta de Instagram.

Egan Bernal correrá el Giro de Italia

A falta de confirmación oficial del INEOS Grenadiers se ha conocido que Egan Bernal sería una de las dos cartas del conjunto británico para luchar por la clasificación general del Giro de Italia.

Según se informó, Egan sería co-líder junto al neerlandés Thymen Arensman, tal y como se registró en la temporada 2025.

En el Giro del 2025, Bernal terminó en la séptima posición de la clasificación general.












