Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Tirreno Adriatico

Nairo, Buitrago y más colombianos en la general de la Tirreno Adriático, etapa 1

El italiano Filippo Ganna se quedó con la victoria de la primera etapa de la Tirreno Adriático.
Daniel Zabala
Santiago Buitrago, ciclista colombiano en la Tirreno Adriático 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano en la Tirreno Adriático 2026 // AFP

Comenzó este lunes 9 de marzo la edición 61 de la Tirreno - Adriático con una jornada contrarreloj de 11.5 kilómetros con partida y meta en Lido di Camaiore.

El italiano Filippo Ganna (ineos Grenadiers) se quedó con la victoria del día y además se convirtió en el primer líder de la clasificación general al terminar la jornada con un tiempo de 12 minutos y ocho segundos.

Tirreno Adriático 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

Lea también

Tirreno Adriático 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

Por parte de los representantes colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain Victoriuos) fue el más destacado de la fracción al ubicarse en la posición 25 a 50'' de Ganna.

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), actual campeón nacional contrarreloj, terminó 28 a 53'', mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) no tuvo un buen día al finalizar 126 a un minuto y 40 segundos.

París Niza 2026: se disputa la segunda etapa

Lea también

París Niza 2026: se disputa la segunda etapa

Fernando Gaviria (Caja Rural) cruzó la meta en la casilla 127 a 1'40''.

Colombianos en la general de la Tirreno Adriático 2026

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 12'08''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 22''

3. Max Walsheid (Lidl Trek) a 26''

4. Magnus Sheddield (INEOS Grenadiers) a 26''

5. Jonathan Milan (Lidl Trek) a 29''

------------------

7. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 36''

16. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 44''

25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 50''

28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) 53''

73. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) a 1'16''

126. Nairo Quintana (Movistar Team) a 1'40''

127. Fernando Gaviria (Caja Rural) a 1'40''

En esta nota

Tirreno Adriatico Filippo Ganna Team INEOS Richard Carapaz Nairo Quintana Fernando Gaviria Bahrain Victorious Ciclismo Colombiano Ciclismo internacional Ciclismo de ruta