Nairo, Buitrago y más colombianos en la general de la Tirreno Adriático, etapa 1

Comenzó este lunes 9 de marzo la edición 61 de la Tirreno - Adriático con una jornada contrarreloj de 11.5 kilómetros con partida y meta en Lido di Camaiore.

El italiano Filippo Ganna (ineos Grenadiers) se quedó con la victoria del día y además se convirtió en el primer líder de la clasificación general al terminar la jornada con un tiempo de 12 minutos y ocho segundos.

Por parte de los representantes colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain Victoriuos) fue el más destacado de la fracción al ubicarse en la posición 25 a 50'' de Ganna.

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), actual campeón nacional contrarreloj, terminó 28 a 53'', mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) no tuvo un buen día al finalizar 126 a un minuto y 40 segundos.

Fernando Gaviria (Caja Rural) cruzó la meta en la casilla 127 a 1'40''.

Colombianos en la general de la Tirreno Adriático 2026

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 12'08''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 22''

3. Max Walsheid (Lidl Trek) a 26''

4. Magnus Sheddield (INEOS Grenadiers) a 26''

5. Jonathan Milan (Lidl Trek) a 29''

------------------

7. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 36''

16. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 44''

25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 50''

28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) 53''

73. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) a 1'16''

126. Nairo Quintana (Movistar Team) a 1'40''

127. Fernando Gaviria (Caja Rural) a 1'40''