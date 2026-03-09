Nairo, Buitrago y más colombianos en la general de la Tirreno Adriático, etapa 1

Comenzó este lunes 9 de marzo la edición 61 de la Tirreno - Adriático con una jornada contrarreloj de 11.5 kilómetros con partida y meta en Lido di Camaiore.
El italiano Filippo Ganna (ineos Grenadiers) se quedó con la victoria del día y además se convirtió en el primer líder de la clasificación general al terminar la jornada con un tiempo de 12 minutos y ocho segundos.
Por parte de los representantes colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain Victoriuos) fue el más destacado de la fracción al ubicarse en la posición 25 a 50'' de Ganna.
Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), actual campeón nacional contrarreloj, terminó 28 a 53'', mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) no tuvo un buen día al finalizar 126 a un minuto y 40 segundos.
Fernando Gaviria (Caja Rural) cruzó la meta en la casilla 127 a 1'40''.
Colombianos en la general de la Tirreno Adriático 2026
1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 12'08''
2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 22''
3. Max Walsheid (Lidl Trek) a 26''
4. Magnus Sheddield (INEOS Grenadiers) a 26''
5. Jonathan Milan (Lidl Trek) a 29''
------------------
7. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 31''
10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 36''
16. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 44''
25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 50''
28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) 53''
73. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) a 1'16''
126. Nairo Quintana (Movistar Team) a 1'40''
127. Fernando Gaviria (Caja Rural) a 1'40''