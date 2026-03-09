Logo Deportes RCN Vertical
Tirreno Adriatico

Tirreno Adriático 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

Santiago Buitrago fue el mejor ciclista colombiano de la jornada.
Daniel Zabala
Arrancó este lunes 9 de marzo la edición 61 de la Tirreno Adriático, una de las pruebas por etapas más importantes del calendario de la Unión Ciclista Internacional.

La fracción que le dio apertura a la carrera de los dos mares fue una contrarreloj individual de 11.5 kilómetros con partida y meta en Lido di Camaiore.

El italiano Filippo Ganna revalidó su condición de especialista al quedarse con la victoria al terminar la jornada con un tiempo de 12 minutos y ocho segundos.

A Ganna lo escolaron su compañero de equipo Thymen Arensman a 23'', mientras que el podio lo completó Max Walsheid (Lidl Trek) a 26''.

En cuanto a los favoritos al título, además de Arensman, el esloveno Primoz Roglic (Bora Hansgrohe) fue séptimo a 3'' y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se ubicó 10 a 36''.

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano al cruzar la meta en la casilla 25 a 50'' de Filippo Ganna.

Top 5, favoritos y colombianos en la etapa 1 y la clasificación general

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 12'08''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 22''

3. Max Walsheid (Lidl Trek) a 26''

4. Magnus Sheddield (INEOS Grenadiers) a 26''

5. Jonathan Milan (Lidl Trek) a 29''

------------------

7. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 36''

16. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 44''

25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 50''

28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) 53''

73. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) a 1'16''

126. Nairo Quintana (Movistar Team) a 1'40''

127. Fernando Gaviria (Caja Rural) a 1'40''

