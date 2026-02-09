¿Nairo Quintana aplaza su retiro? El boyacense tomó una decisión para el 2026

Nairo Quintana volvió a dejar señales de que, aun en el ocaso de su carrera, mantiene intacto el instinto competitivo. El boyacense de 36 años tuvo una destacada tercera jornada en el Tour de Omán, allí reconoció que en unos meses tomará la decisión sobre su posible retiro.

Ataque de Nairo Quintana en el Tour de Omán: Movistar trató de asaltar la general con Nairo Quintana y Diego Pescador

En la tercera etapa, con final explosivo en Easters Mountain (3,4 km al 8 %), el corredor del Movistar lanzó un ataque en solitario a 2,2 kilómetros de meta y llegó a liderar a falta de 400 metros. Apostó todo, pero fue neutralizado por el suizo Mauro Schmid, quien se llevó la victoria. Nairo cruzó undécimo.

Aunque su última victoria fue en 2022, el colombiano insiste en pelear por un podio más antes de despedirse. En un final explosivo y emocionante el suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) se vistió de líder tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Omán, jornada en la que Movistar trató de asaltar la general con Nairo Quintana y Diego Pescador, quinto clasificado.

Nairo Quintana atacó y llegó a abrir un hueco de un puñado de segundos que alimentó la ilusión del Movistar. El boyacense no tuvo fuerzas para rematar el movimiento. A 500 metros de la cima se desencadenaron los ataques. Este martes se disputa la cuarta etapa entre Al Sawadi Beach y Sohar, jornada llana de 146.8 km propicia para los velocistas.

Nairo quintana aplaza la decisión del retiro: “Veremos cómo va la temporada”

Nairo Quintana regresa a la carretera con Movistar y ha inaugurado su temporada 2026 en Omán: “La experiencia está ahí ahora. Es el momento de darse cuenta de que ya no queda mucho y de empezar a pensar también en otras cosas. Me siento bien. Empezamos la temporada temprano porque quiero una buena primera parte del año y generar buenas sensaciones para el resto de la campaña".

Nairo comenzó la temporada lejos de Colombia, el boyacense quiere una temporada limpia, así lo aseguró al Diario AS de España: “En Europa hacía mucho frío. Vivo en Andorra. Sentimos que esta carrera me venía bien y además trajimos a un grupo fuerte de jóvenes corredores para hacer un buen trabajo. Intentaremos estar delante junto con Diego Pescador y aspirar a la clasificación general con él”.

El colombiano sigue siendo un imán para la afición, pero también es realista sobre el momento de su carrera: “No lo sé", dijo. "Veremos cómo va la temporada y luego decidiremos. Por ahora me siento bien, con buenas sensaciones, y espero tener la suerte de evitar lesiones".

Nairo planifica su calendario, hay expectativa por saber si correrá alguna de las tres grandes: “Espero estar en algunas. Me gusta mucho la Vuelta, es una gran carrera y el verano siempre me ha sentado bien. Pero si voy al Giro, también me parece bien".