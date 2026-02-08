Iván Sosa recordó su sufrimiento y agradeció a Egan luego del subtítulo en los Nacionales

Iván Ramiro Sosa fue uno de los grandes protagonistas de la prueba de fondo élite en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, no solo por finalizar segundo, sino porque consiguió su primer podio en esta competencia, en un momento especialmente significativo de su carrera.

El corredor de 28 años, nacido en Pasca (Cundinamarca) y actualmente integrante del Kern Pharma, equipo ProTeam, regresó al protagonismo en casa tras un largo proceso de recuperación que puso a prueba su fortaleza física y mental.

¿Cuál era la lesión de Iván Ramiro Sosa?

Sosa viene retomando de lleno la actividad profesional luego de haberse sometido, en julio de 2025, a una cirugía de endofibrosis en la arteria ilíaca, una intervención que lo obligó a parar y replantear su camino en el pelotón internacional. Por eso, este resultado tuvo un valor especial.

Declaraciones de Iván Sosa tras el subtítulo en los Nacionales de Ciclismo

Tras cruzar la meta en Zipaquirá, el cundinamarqués se mostró emocionado por volver a pelear una carrera importante. “Muy bonito volver a estar en la disputa”, expresó, dejando claro que el simple hecho de sentirse competitivo ya era una victoria personal.

En cuanto al desarrollo de la prueba, Sosa fue sincero sobre sus sensaciones en el exigente recorrido. “En la subida me sentía bien y en el llano sufría un poco”, explicó, reflejando las dificultades normales de un ciclista que aún está reencontrando su mejor versión.

El momento más emotivo llegó en el podio, al que acudió acompañado de su hijo, una imagen que resumió todo el proceso vivido en los últimos meses. “Es muy lindo estar acá luego de todo lo que he pasado. Mi hijo y mi familia me han ayudado a pasar este mal momento”, confesó.

Sosa también tuvo palabras de gratitud para Egan Bernal, con quien protagonizó el duelo final por el título. “Gracias a Egan por las palabras”, dijo, reconociendo el gesto del campeón y la relación de respeto entre ambos corredores.

Además, agradeció el respaldo del público y del entorno que lo acompañó durante la jornada. “Gracias a todos por acogernos”, añadió, valorando el calor de la afición en carreteras que conoce desde sus inicios como ciclista.

Los más recientes títulos de Iván Ramiro Sosa

Con pasado en equipos como Ineos Grenadiers y Movistar Team, y recordado por sus títulos en la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi en 2022, Iván Ramiro Sosa cerró su balance con un mensaje de esperanza: “Seguiré trabajando para volver a ser protagonista”, una frase que resume su presente y su ambición de volver a lo más alto del ciclismo.