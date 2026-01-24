Nairo Quintana: así le fue este sábado en el Gran Premio Castellón - Ruta de la Céramica

El Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica 2026, es una carrera única que se llevó a cabo el sábado 24 de enero de 2026 y fue una de las primeras pruebas importantes del calendario europeo de un día.

Esta clásica constó de un recorrido entre Castellón de la Plana con Ondas siendo una exigente carrera de 171,7 km, con varios puertos encadenados y un final que favoreció a los corredores completos capaces de rendir tanto en ascensos como en el sprint reducido final, tal como lo hizo Nairo Quintana.

Lea también Jhonatan Narváez se retira del Tour Down Under 2026 tras fuerte caída

Así le fue a Nairo Quintana en el Gran Premio Castellón 2026

La carrera partió bajo un ambiente de gran expectación gracias a la participación de varios equipos WorldTeams y ProTeams de alto nivel, incluidos UAE Team Emirates – XRG, Movistar Team, Soudal Quick-Step, Bahrain Victorious, Cofidis o Burgos Burpellet BH, lo que elevó el nivel competitivo y las opciones tácticas de cara a una prueba tan abierta como selectiva.

Nairo Quintana llegaba como uno de los mayores protagonistas de la competencia al ser de los ciclistas más experimentados, formando parte del Movistar Team. Sin embargo, quienes se llevaron los premios por haber llegado en las primeras posiciones fueron:

Michael Matthews Pau Miquel Delgado Lukáš Kubiš Jon Barrenetxea Xabier Berasategi

El ciclista de 35 años viene de entrar en el top 10 de la Classica Camp de Morvedre y su buen rendimiento en el Gran Premio de Castellón se mantuvo, dejando grandes expectativas con respecto a lo que serán las grandes vueltas que se correrán en 2026.