Jhonatan Narváez se retira del Tour Down Under 2026 tras fuerte caída

Llegó a su fin la penúltima jornada de la carrera australiana, Tour Down Under 2026, la cual estuvo protagonizada por las altas temperaturas que incluso causaron la reducción de los kilómetros recorridos, pero también por un episodio desafortunado protagonizado por Jhonatan Narváez.

Justo en los primeros minutos y kilómetros de la cuarta etapa, el ecuatoriano, Jhonatan Narváez, uno de los favoritos y líder virtual de la general, sufrió una inesperada caída que terminó cambiando por completo el rumbo de la carrera, la cual tuvo que abandonar tras un primer parte médico bastante desafortunado.

Caída de Jhonatan Narváez en el Tour Down Under 2026

Narváez era firme candidato al título y una de las competencias más cercanas a Jay Vine, ya que se ubicaba en el segundo lugar de la clasificación general a seis segundos de su compañero de equipo, hasta el momento en el que sufrió un fuerte accidente muy temprano en la carrera.

Apenas unos kilómetros después de la salida, el ecuatoriano perdió el control de su bicicleta en un sector de recta y quedó tendido en el asfalto. La caída fue lo suficientemente seria como para que los servicios médicos lo evacuaran en ambulancia directamente al hospital, aplicándose de inmediato el protocolo de conmoción cerebral de la UCI.

Lea también Fluminense tomó decisión con Kevin Serna tras interés de Boca Juniors

Tras los exámenes pertinentes, se confirmó que Narváez había sufrido varias fracturas por compresión en vértebras torácicas, aunque, afortunadamente, son consideradas estables y no requieren cirugía por ahora. Permanecerá hospitalizado bajo observación médica.

Este delicado accidente significa que se tendrá que retirar y dejar de lado la ilusión por sumar un nuevo triunfo en su carrera como ciclista profesional. Además, también es una noticia desalentadora para el UAE Team Emirates-XRG, que de manera inesperada pierde de manera indefinida a uno de sus líderes y escuderos más confiables en una de las primeras grandes citas del calendario World Tour.

En otras noticias: Luis Suárez debería ser el 9 de la Selección Colombia

¿Cuándo se correrá la etapa 5 del Tour Down Under 2026?

Esta quinta y última jornada de la prueba masculina tendrá inicio y final en Stirling el domingo 25 de enero, con un recorrido de aproximadamente 169,8 km que será uno de los más largos de esta edición.