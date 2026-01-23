Nairo Quintana: así le fue este viernes en la Clásica Camp de Morvedre

Este viernes 23 de enero se disputa en España la Classica Camp de Morvedre, una carrera de un día que celebra apenas su segunda edición dentro del calendario europeo. Aunque no es una prueba de alto perfil, sirve como escenario competitivo para varios equipos y corredores que inician temporada.

La competencia cuenta con presencia de cinco equipos de categoría World Tour, entre ellos el Movistar Team, que aceptó la invitación para tomar parte en esta jornada en suelo español.

Colombianos en la Clásica Camp de Morvedre

En la nómina del conjunto telefónico aparecen los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador, quienes afrontan en esta prueba su primera carrera oficial del 2026. Para ambos, el objetivo principal pasa por sumar kilómetros y ritmo de competencia.

La participación de Quintana llama la atención, teniendo en cuenta su trayectoria y el hecho de volver a competir en Europa tras el receso de fin de temporada, aunque se trata de una prueba de preparación.

Movistar complementa su alineación con los españoles Iván Romeo, Pablo Castrillón, Javier Cubillas, Raúl García Pierna e Ibai Villate, un grupo orientado a acompañar y proteger a sus líderes a lo largo del recorrido.

Además del equipo español, también están presentes formaciones World Tour como Jayco AlUla, Bahrain Victorious, Soudal Quick-Step y XDS Astana, este último con el uruguayo Guillermo Thomas Silva en sus filas.

La Classica Camp de Morvedre aún no ha finalizado, por lo que no se conoce la posición exacta de los corredores colombianos en carrera.

Noticia en desarrollo...



