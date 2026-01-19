Vingegaard responde a las críticas: ¿Está evitando el duelo con Pogacar?

El danésJonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) confirmó su calendario para la primera mitad de la temporada 2026 en la que debutará y buscará el título del Giro de Italia para conquistar la trilogía de las tres grandes a su palmarés.

Adicionalmente, Vingegaard también intentará conquistar el Tour de Francia en donde volverá a tener como máximo rival al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Críticas a Vingegaard por evitar a Pogacar

Después de dar a conocer su calendario, el danés Jonas Vingegaard ha sido criticado por supuestamente evitar un enfrentamiento con Tadej Pogacaren las Clásicas de las Ardenas.

Y que el duelo entre Vingegaard y Pogacar solo se registraría en la temporada 2026 en el Tour de Francia, ya que no se encontrarán en ninguna otra prueba del calendario.

El danés tiene prevista su participación en el UAE Tour (16 al 22 de febrero), Vuelta a Cataluña (23 al 29 de marzo), Giro de Italia (8 al 31 de mayo) y Tour de Francia (4 al 26 de julio).

Vingegaard respondió a las críticas

Al respecto, Jonas Vingegaard respondió al defender la decisión del calendario que eligió junto a los directivos del Visma Lease a Bike.

"Mi calendario cuenta con unos 60 días de competición, así que no es cierto que no corra este año", dijo en diálogo con Wielerflits .

Vingegaard también aseguró que espera en un futuro ganar las Clásicas de las Ardenas, pero en la temporada 2026 no lo tiene en sus planes.

"Me encantaría ganar esas carreras, pero ahora mismo no podemos; no estamos preparados y el nivel está subiendo muchísimo", afirmó.

Finalmente, Jonas Vingegaard aseguró que no quiso evitar a Pogacar y sencillamente "ahora mismo nuestros calendarios no coinciden".