El Ineos complace a Egan y ficha a un excompañero de Santiago Buitrago

INEOS Grenadiers confirmó la contratación del ciclista australiano Jack Haig para la temporada 2026, en lo que representa uno de los movimientos más importantes del mercado.

Haig, de 32 años, llega procedente del Bahrain Victorious, equipo en el que milita el colombiano Santiago Buitrago, para ahora compartir escuadra con Egan Bernal.

El australiano firmó un contrato por dos temporadas, según el comunicado oficial del conjunto británico, que destacó su amplia experiencia en Grandes Vueltas.

¿Quién es Jack Haig, nuevo ciclista del Ineos?

En su carrera profesional, Jack Haig acumula 15 participaciones en vueltas de tres semanas, siendo su mejor resultado el tercer lugar en la Vuelta a España 2021.

Además, ha conseguido varios top 10 en competencias World Tour como la París-Niza y el Critérium del Dauphiné, consolidándose como gregario de alto nivel.

Antes de llegar al Bahrain Victorious en 2021, Haig corrió para estructuras como Avanti Racing Team, Orica-GreenEDGE, Orica-Scott y Mitchelton-Scott.

En sus primeras declaraciones, el pedalista aseguró sentirse orgulloso de integrarse a uno de los equipos más exitosos del mundo y afirmó estar motivado por aportar tanto en la lucha por clasificaciones como en el apoyo a los jóvenes talentos.

Por su parte, Geraint Thomas, director de carreras, destacó que Haig es un luchador incansable y que será una pieza clave en los objetivos del equipo para las próximas temporadas.



