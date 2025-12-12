Oficial: Movistar Team anunció tres ciclistas colombianos en su nómina para 2026

El mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, explicó los objetivos del equipo para la temporada 2026, durante la presentación de la estructura masculina y femenina en un acto celebrado en Valencia, y subrayó que esperan ayudar al belga Cian Uijtdebroeks a convertirse en el líder que todos esperan.



“Los inicios son muy ilusionantes y particularmente este año por las caras nuevas, por los nuevos fichajes. Sobre todo, espero la confirmación y consolidación de la clase media que amenazaron con que éste puede ser un gran año y lógicamente la llegada de Cian (Uijtdebroeks), que ha despertado una cierta sorpresa pero le ayudaremos a ser ese líder que todos esperamos”, indicó el máximo responsable deportivo del Movistar.

Movistar presentó su nómina de ciclistas para el 2026

Por el escenario desfilaron los ciclistas Albert Torres, Nelson Oliveira, Einer Rubio, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion, Jorge Arcas, Iván Romeo, Orluis Aular, Michel Hessmann, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván García Cortina, Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià, Jon Barrenetxea y Carlos Canal, Enric Mas, Raúl García Pierna, Juanpe López, Pavel Novak, Javier Roma, Jefferson Cepeda y Pablo Castrillo.



Al acto faltaron el colombiano Nairo Quintana porque está acabando en Estados Unidos sus estudios, según explicaron los presentadores, y el italiano Davide Formolo por un “accidente casero” sin importancia.

La nueva academia del equipo telefónico

Unzué, ante varias decenas de niños de algunas escuelas de ciclismo de poblaciones cercanas a Valencia, se mostró muy orgulloso también del proyecto de futuro del equipo con la creación del ‘Movistar Team Academy’. “Espero que dentro de unos años seáis uno de los que suben a la presentación del equipo”, indicó el manager general del equipo.