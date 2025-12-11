Nairo Quintana se alista para el retiro; dio pistas de su futuro

Nairo Quintana seguirá siendo uno de los pedalistas colombianos que hagan parte de las competencias más importantes del circuito World Tour en lo que será una nueva temporada de ciclismo en el 2026, pues el pedalista boyacense de 35 años tiene contrato vigente con el Movistar Team.

El ganador de un Giro de Italia, una Vuelta a España y tres podios en el Tour de Francia, ha quedado relegado ante el protagonismo de pedalistas fuera de serie que hay en la actualidad, sin embargo, su enorme experiencia y aporte a los jóvenes talentos siguen siendo herramientas muy útiles para el Movistar Team en sus aspiraciones por pelear victorias en las grandes carreras del 2026.

Nairo Quintana dio pistas claras de su futuro

El pedalista nacido en Cómbita, Boyacá, es una pieza importante para el equipo que preside Eusebio Unzué, un elemento que puede ser de sumo apoyo para los nuevos líderes del Movistar Team (Enric Mas, Iván Romeo e Iván García), sin embargo, su carrera va llegando a su ocaso y el mismismo Nairo lo sabe, por eso, ha empezado a dar prioridad a otras cosas por encima de su etapa como ciclista profesional.

Así lo dejó en evidencia el pedalista colombiano en una historia montada en sus redes sociales, donde informa a sus seguidores que sigue en su preparación y formación académica como Administrador de Empresas, viendo cómo funcionan las grandes empresas que existen en los Estados Unidos para seguramente luego dedicarse a esto en un futuro no muy lejano.

Los planes de Nairo en el Movistar Team

El corredor también dejó claro que, debido a este compromiso en Chicago, Estados Unidos, se veía obligado a estar ausente en la presentación del Movistar Team para lo que será la temporada 2026, sin embargo, aseguró que en dos días estará al servicio del equipo telefónico para unirse a sus compañeros y empezar con los trabajos de concentración pensando en los desafíos del 2026.

Caber recordar que Nairo Quintana empezó a estudiar en 2023 Administración de Empresas y Transformación Digital en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, una profesión que busca perfeccionar y aplicar cuando seguramente deje de lado la bicicleta, sin embargo, se espera que pueda tener una gran pretemporada y pueda ser de gran utilidad para el equipo español y sus aspiraciones de pelear con el UAE y el Team Visma.