París Niza 2026: los tres colombianos confirmados para la carrera

Ya se palpita lo que será la 84ª edición de la París-Niza, reconocida 'Carrera hacia el Sol' que es considerada una de las siete grandes vueltas por etapas de una semana en el calendario de la UCI WorldTour.

La competencia tendrá lugar del domingo 8 al domingo 15 de marzo de 2026 y tendrá en su recorrido cinco jornadas de media montaña, una contrarreloj por equipos, una llegada para los velocistas y un gran final en alto, recordando que el estadounidense Matteo Jorgenson fue el vencedor de las últimas dos ediciones, pero que este año no participará.

Los tres colombianos que disputarán la París Niza 2026

La representación colombiana en esta célebre competencia estará a cargo de especialistas en la montaña, donde aparece el nombre de Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), Sergio Higuita y Harold Tejada (XDS Astana Team).

Pedalistas colombianos que buscarán su primera victoria de esta temporada, recordando que Daniel Felipe Martínez viene de obtener el segundo lugar en la Contrarreloj individual en los Campeonatos Nacionales de Ruta, prueba que se llevó Brandon Rivera.

Los favoritos a ganar el título en la París Niza 2026

Esta carrera representará el estreno de Jonas Vingegaard en esta nueva temporada, pedalista danés de 29 años que justamente parte como el máximo favorito a llevarse el triunfo, sin embargo, tendrá rivales de gran categoría que le pelearán el título.

En la lista aparecen varios corredores de altísima categoría como Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), este último quien todavía no garantiza su presencia en la carrera tras una caída sufrida en la reciente Volta a la Comunitat Valenciana.

