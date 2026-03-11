París Niza 2026: resumen y ganador de la etapa 4

Continúan las acciones de la París Niza 2026, competencia ciclística por etapas que este miércoles 11 de marzo presentaba su primera jornada de media montaña, recorrido de 195 kilómetros ideal para los pedalistas que pelean puestos importantes en la clasificación general.

El español Juan Ayuso empezó esta fracción vestido con el maillot de líder luego de marcar un buen tiempo con el Lidl-Trek en la contrarreloj por equipos, sin embargo, el corredor terminaría sufriendo las consecuencias de una dura caída durante esta jornada y terminaría abandonando la carrera.

Así fue la etapa 4 de la París Niza 2026

Una jornada pasada por lluvia donde los corredores tenían que afrontar tres puertos de montaña, uno de tercera, uno de segunda y el último de primera que definía el ganador de la etapa con final en alto.

La etapa estuvo marcada por una dura caída que involucró a Juan Ayuso, quien no pudo continuar la carrera ante el dolor de los golpes sufridos, una situación que se dio a 47 kilómetros de meta, justo cuando un grupo de corredores (con el colombiano Daniel Felipe Martínez y el danés Jonas Vingegaard) ya había sacado algo de ventaja en la punta de la carrera.

Daniel Felipe Martínez peleó la etapa 4

El equipo alemán del Red Bull-BORA-hansgrohe hizo un gran trabajo y lideró una escapada que hizo mella en la clasificación general, pues faltando unos 52 kilómetros se fue a la fuga y aprovechando la posterior caída en el pelotón que perseguía logró sacar buena ventaja.

Y es que, faltando unos 12 kilómetros para cruzar la meta, tres corredores del Red Bull (incluyendo a Daniel Felipe Martínez) lideraban la etapa junto con Jonas Vingegaard, sacándole una diferencia de 2´52” al grupo de Kévin Vauquelin, Oscar Onley y los demás corredores que pelean la clasificación general.

El ritmo del grupo que lideraba fue demoledor y la diferencia con sus perseguidores fue aumentando en el subida final, donde el colombiano Martínez (con ayuda de su gregario Tim van Dijke) terminaría peleando el triunfo con Jonas Vingegaard, sin embargo, el danés atacó en las durísimas rampas del último kilómetro y terminó separándose de los corredores del Red Bull para consolidar su triunfo, con 42 segundos de ventaja sobre el pedalista nacido en Soacha.

