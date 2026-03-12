París Niza 2026: un colombiano logró podio en etapa 5, resumen y ganador

Este jueves 12 de marzo se llevó a cabo la etapa 5 de la París Niza 2026, competencia que volvió a tener acción de alta montaña tras la victoria de Jonas Vingegaard en la fracción anterior que lo puso como líder de la carrera con 52 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el colombiano Daniel Felipe Martínez.

Faltando 20 kilómetros para cruzar la meta, el danés Jonas Vingegaard atacó en la parte final del ascenso de primera categoría y se puso en punta de carrera, sacándole cada vez más tiempo al grupo de perseguidores donde viajaban los colombianos Daniel Martínez y Harold Tejada, además de otros pedalistas que pelean la clasificación general.

Así fue la etapa 5 de la París Niza 2026

El recorrido tuvo una distancia total de 206 kilómetros y contó con cinco puertos de montaña, donde los más exigentes se presentaron al final del trayecto con ascensos de primera y segunda categoría, pruebas que debían superar los pedalistas antes de un descenso a 9 kilómetros de meta.

Jonas Vingegaard nuevamente dio muestras de su poderío y volvió a realizar un ataque fulminante que le sirvió para separarse del pelotón, culminando el último ascenso de la etapa en solitario y encarando los kilómetros finales con una diferencia que estuvo cerca de los dos minutos.

¿Cómo quedó el podio de la etapa 5 en la París Niza 2026?

El corredor danés se llevó con autoridad la victoria y se consolida en el liderato de la ‘Carrera hacia el Sol’, mientras que la lucha por el podio fue bastante interesante unos kilómetros atrás, donde el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) logró separarse del grupo principal y cruzar la meta en segundo lugar a 2'01" de Jonas.

El podio de esta etapa 5 se cerró con el corredor colombiano del equipo Astana, Harold Tejada, quien ganó con velocidad el 'sprint' final superando a Lenny Martinez (Bahrain Victorious) y también a Ion Izagirre (Cofidis), mientras que Daniel Felipe Martínez se quedó con el sexto puesto.

