La quinta etapa se disputa este jueves entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, de 206.3 km, la más larga de la presente edición y la de mayor desnivel positivo. Nueva cita con la montaña con un tramo final explosivo y meta en alto, aunque con pendiente suave del 3 por ciento.

La quinta etapa espera con un final explosivo: París Niza Etapa 5 - EN VIVO

Como aperitivo antes del ecuador de la etapa la Cota de Lentilly (3a, 2,4 km al 4,3 por ciento) y la Cota de Tréves (3a, 2,4 km al 5,5). Dentro de los últimos 45 kilómetros un encadenado de puertos examinará a los favoritos.

Con la Cota de Sécheras (2a, 3,9 km al 6,8), la Cota de Saint Jean de Muzols (1a, 2,2 km al 10,5) y la última puntuable la Cota de Saint Barthélemy le Plain (2a, 3,2 km al 7,4). Tras el descenso, última subida de 5 km hasta meta al 3,3 por ciento.

París Niza Etapa 5 - EN VIVO: 12 de marzo, desde Cormoranche-sur-Saône hasta Colombier-le-Vieux

🔴 122 km. a meta

David Gaudu, quinto en la general esta mañana, se ve obligado a abandonar. Terminó segundo en la edición de 2023, por detrás de Tadej Pogacar pero por delante de Jonas Vingegaard, el actual líder.

La ventaja del grupo de cinco ciclistas ya alcanza un minuto. El pelotón parece estar permitiendo la escapada.

🔴 130 km. a meta

Un grupo de cinco ha conseguido abrir una brecha de 20'' en el pelotón:

Alejandro Vlasov

Joshua Tarling

Rémi Cavagna

Jefferson Cepeda

Nicolás Prodhomme.

🔴 142 km. a meta

Côte de Lentilly (cat. 3): El pelotón se dirige ahora hacia la siguiente dificultad: la costa de Tréveris.

1 Aleksandr Vlasov, 3 puntos

2 Nicolya Vinokurov, 2 puntos

3 Nicolas Prodhomme, 1 punto

🔴 156 km. a meta

🔴 185 km. a meta

Escapada. Tudor Kluckers probó al pelotón con una posible escapada. Los colombianos Harold Tejada del Astana y Juan Guillermo Martínez, del Picnic Post, se mantienen en competencia.

🔴 206 km. a meta

El danés Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike, defiende el líderato de la París Niza ante el colombiano Daniel Felipe Martínez, inmediato perseguidor en la clasificación general.

🔴 6:00 a. m. Salida de la etapa 5