La etapa de este viernes, de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, tendrá unas condiciones parecidas a la de este jueves. Al pelotón le aguardan cuatro puertos, tres de ellos concentrados en los últimos 75 kilómetros. La subida a la côte de Saignon (4,1 km al 5 % de pendiente, con el último tramo al 7,8 %) podría decidir la victoria.

Perfil de la etapa de este viernes 13 París Niza Etapa 6

París Niza Etapa 6 - EN VIVO: 13 de marzo | Desde Barbentane hasta Apt - 179,3 Km.

🔴 79 Km. a meta

Un tiempo de 1’50” sobre Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers.

La ventaja de los escapados es de 1'20"

Joshua Tarling

Igor Arrieta

Steff Cras

Arthur Kluckers

Un grupo de cuatro ciclistas logró adelantarse: Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers. Están a 30 segundos del lote principal.

Abandono de Niklas Markl del Picnic Postnl.

Stefan Bisseger y Sébastien Grignard han sido alcanzados en la subida; el pelotón vuelve a estar unido.

El dúo líder se acerca a la primera subida categorizada del día, la Côte de Saint-Rémy-de-Provence (cat. 3) .

Stefan Bisseger y Sébastien Grignard lograron obtener una ventaja de unos diez segundos sobre el pelotón.

A pesar de los numerosos intentos de escapada, el pelotón sigue rodando junto tras 10 km.

125 ciclistas han tomado la salida. Cuatro corredores no tomaron la partida: Oscar Onley, Julien Bernard, Ivan Romeo, Rick Pluimers.

🔴 Los colombianos previo a la etapa 6 de la París Niza

Juan Guillermo Martínez del Picnic se mantiene en competencia. El colombiano de Astana Harold Tejada entró en la meta de Colombier-le-Vieux en tercera posición (Etapa 5). Daniel Felipe Martínez perdió tiempo con respecto al líder, pero se mantiene segundo en la general, a 3´22" de Jonas Vingegaard.

🔴 ¡Salida!