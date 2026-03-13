"Después de siete años": Emotivas palabras de Tejada tras la primera victoria con el Astana

El colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso en la sexta etapa de la París-Niza con un ataque a menos de cinco kilómetros para el final, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) consiguió mantener la ventaja en un día tranquilo para el líder de la 'Carrera del Sol'.

El secreto para ganar en París Niza: "Vinokúrov me dijo, mira la última parte, apenas paren, ataca"

En la bajada, el colombiano Harold Tejada (Astana) se lanzó a ganar unos segundos, seguido de cerca por un reducido grupo con Jonas Vingegaard bien colocado. Tejada hizo un esfuerzo hercúleo para llegar a la meta de Apt con apenas seis segundos de margen respecto al resto de los ciclistas. Es su segunda victoria como profesional, la primera a nivel World Tour.

Este sábado debería llegar la etapa reina. De 138,7 kilómetros, la séptima jornada de la 'Carrera del Sol' tiene prevista su salida desde Niza y su llegada en lo alto de Auron: un puerto de primera categoría de 7,3 kilómetros con una pendiente media del 7,2%. Sin embargo, esa ascensión está en riesgo por la meteorología, ya que existe una seria amenaza de nieve.

Una jornada bastante exigente para el pedalista de 28 años: "Gracias a Dios, a mi familia, mi esposa, mi hija, a todo mi equipo y bueno, a mis compañeros, hoy tuvimos muchos problemas con la bici al final Vinokúrov me dijo, mira la última parte, apenas paren, ataca y fui con todo y sí, después de siete años mi primera carrera, victoria con el equipo en una carrera Wolrd Tour".

Harold Tejada se mostró bastante emotivo por su primer triunfo con Astana: "es increíble y es de mucha paciencia y mucha perseverancia"

El pedalista del Astana derrotó a su compatriota Martínez y el poderoso Jonas Vingegaard: "Ganarle a Jonas, a Dani, que también nos está representando muy bien como a Colombia y pues ganar ganar en París Niza, la verdad me emociona mucho. Yo les dije ahorita en la radio en inglés, ¿no? I won, I won, sí, sí, tú ganaste, tú ganaste y bueno, me dio tiempo estaba para alzar los brazos y la verdad gracias, al Astana por todo".

Este jueves no contó con la suerte de ganar, quedó tercero en la jornada: "Sí, el día de bien todo no tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros y iba con el grupo de Vauquelin, pero bueno, eso es ciclismo y bueno, hoy hubo revancha".

Lea también Jonas Vingegaard advirtió a Daniel Martínez durante la París-Niza

Desdela transmisión oficial aseguraron que si el podio era el objetivo: "Yo creo que Top 10 está bien, ¿no? Veníamos con al objetivo de hacer podio, pero el día del evento pues no estuvimos a la expectativa que queríamos en la contra lo perdimos mucho tiempo, pero ya con dos etapas en el bolsillo con Max conmigo y hay otros dos días más de oportunidades así que aprovecharemos por otra victoria más y ahora y disfrutar con el equipo y la cena pues Champagne como dices. Champagne".