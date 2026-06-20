Pogacar ganó la etapa 4 del Tour de Suiza; así están los colombianos en la general

Tadej Pogacar se adjudicó este sábado la contrarreloj del Tour de Suiza, superando por un suspiro al neerlandés Mathieu van der Poel, y reforzó su maillot amarillo de líder a un día del final de la prueba helvética.

Luego de los 23,7 kilómetros de un recorrido prácticamente plano en torno a Aarburg, el ogro esloveno se llevó la victoria por menos de 40 centésimas de segundo ante 'MVDP', quien realiza su regreso a la competición tras su cuarto puesto en la París-Roubaix.

El vigente campeón del mundo en ruta logró una undécima victoria en quince días de competición esta temporada, luego de haber brillado en la primera etapa en Suiza el miércoles tras 72 kilómetros escapado en solitario.

Con el objetivo de un quinto Tour de Francia, Pogacar afina su preparación de forma ideal, dosificando y variando los esfuerzos.

El domingo será turno para la montaña con la etapa reina en torno a Villars-sur-Ollon.

Segundo en la general es el ecuatoriano Richard Carapaz, a 4 minutos 22 segundos de Pogacar.

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. Clasificación de la etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) los 23,7 km en 26:37.

(media: 53,4 km/h)

2. Mathieu van der Poel (NED/APC) a 1 segundo.

3. Tobias Foss (NOR/IGD) 7.

4. Mathias Vacek (CZE/LTK) 11.

5. Tim Wellens (BEL/UAD) 13.

. Clasificación general:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 10 h 56:29.

2. Richard Carapaz (ECU/EFE) a 4:22.

3. Mathias Vacek (CZE/LTK) 4:27.

4. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 4:46.

5. Brandon McNulty (USA/UAD) 5:16.

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13. Sergio Andrés Higuita (Astana) a 7'02''

34. Nairo Quintana (Movistar) a 18'55''

74. Brandon Rivera (Netcompany) a 33'51''