Colombia Vs Congo: árbitro italiano confirmado para la fecha 2 de la Copa del Mundo

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara, México, a la selección de la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

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A pocos días para el compromiso, la Comisión de Árbitros de la FIFA y de la Copa del Mundo dio a conocer el equipo arbitral que impartirá justicia.

Árbitro central para el partido Colombia Vs Congo

El italiano Maurizio Mariani fue designado como árbitro central del partido entre Colombia contra el Congo este martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara.

A Mariano lo acompañarán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como jueces de línea.

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Juan Gabriel Calderón Pérez de Costa Rica estará como cuarto arbitro y Juan Carlos Mora Araya, también de Costa Rica, estará como quinto juez.

Así le ha ido a

Maurizio Mariani en la Copa del Mundo

Maurizio Mariani ya debutó en la Copa del Mundo al haber sido el árbitro central en el empate 1-1 entre Uruguay con Arabia Saudita del 16 de junio.

Colombia Vs Congo EN VIVO por RCN

El partido entre la Selección Colombia contra el Congo se disputará este martes 23 de junio a partir de las 9:00 de la noche.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal abierta de RCN, la APP de RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.