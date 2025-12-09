Pogacar no da ventajas; prepara su gran reto del 2026

El esloveno Tadej Pogacar quiere seguir dominando el ciclismo internacional en la temporada 2026, después de ganar casi todo lo que corrió en 2025. Entre las victorias más destacadas del año que terminan están el Tour de Francia, el Campeonato Mundial UCI, el Giro de Lombardía, el Critérium du Dauphiné, la Strade Bianche.

Sin embargo, Pogacar todavía tiene una cuenta pendiente con una de las pruebas más desafiantes del calendario. Se trata de la París Roubaix, que luego de dos apariciones registra un abandono y un segundo lugar.

Para la temporada 2026, el esloveno dejó claro que tendrá como uno de sus principales objetivos conquistar la victoria del tradicional 'Infierno del Norte'.

Tadej Pogacar prepara su participación en la París Roubaix

Este martes 9 de diciembre, Tadej Pogacar fue visto en el Carrefour de l’Arbre, uno de los tramos más exigentes de la París-Roubaix haciendo reconocimiento del recorrido.

Pogacar estuvo acompañado por auxiliares del UAE Team Emirates y con sus escuderos Tim Wellens, Nils Politt y Florian Vermeersch.

De esta manera, Tadej Pogacar deja claro su objetivo de conquistar la París-Roubaix, carrera en la que sin duda, tendrá como principal rival al neerlandés Mathieu Van Der Poel.

Además de la París-Roubaix, Pogacar trabajará en conseguir la Milán - San Remo.

¿Cuándo se corre la París-Roubaix 2026?

La edición 124.ª edición de la París - Roubaix está programada para el 12 de abril.