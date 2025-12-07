El Visma se enorgullece por tener en sus filas al 'nuevo Pogacar'

El director deportivo del Visma-Lease a Bike, Grischa Niermann, dejó al descubierto parte de la estrategia con la que su escuadra pretende seguir dominando el ciclismo mundial, enfocándose en la captación de jóvenes talentos con alto margen de crecimiento.

Lea también La Selección Colombia jugará en el Azteca: así le fue jugando en ese estadio

En declaraciones registradas por varios medios europeos, Niermann fue claro al señalar el perfil que hoy prioriza su equipo: “Estamos particularmente interesados en todos los ciclistas de 22 a 23 años, que aún pueden crecer, como sucedió en su tiempo en Vingegaard o Sepp Kuss”.

¿Quién es el 'nuevo Pogacar', que corre en el Visma?

Posteriormente, el dirigente puso el foco en un nombre propio dentro de su actual plantilla profesional, un corredor al que por condiciones y resultados ya empiezan a llamar el ‘nuevo Pogacar’: el británico Matthew Brennan.

Con apenas 20 años, Brennan es un ciclista de perfil escalador, que ya viene de firmar una temporada 2025 sobresaliente, en la que logró cinco títulos: Tour de las 100 Comunas, Gran Premio Villa de Lillers, Gran Premio de Denain, Vuelta a Colonia y Tour de Noruega.

A ese palmarés se suman múltiples victorias de etapa: dos en la Vuelta a Cataluña, una en el Tour de Romandía, una en la Vuelta a Colonia, dos en el Tour de Noruega, una en el Tour de Polonia, dos en la Vuelta a Alemania y una en la Vuelta a Gran Bretaña, además de un segundo lugar en el Campeonato del Reino Unido.

Sobre su evolución, Niermann destacó el origen del británico en la estructura del equipo: “Matthew Brennan emergió de nuestro equipo de desarrollo. Sabíamos que era un gran talento y que tenía un buen potencial, pero realmente nos sorprendió, especialmente en términos de velocidad”.

El director fue más allá y proyectó su futuro inmediato: “Con él, tenemos una potencial súper estrella en los próximos dos años. Aunque el próximo año puede conseguir muchas victorias, no hay que olvidar que ahora sólo tiene 20 años”.

Con este panorama, el Visma-Lease a Bike seguirá apuntándole a la contratación de más ciclistas con este mismo perfil joven, explosivo y con proyección, en una apuesta clara por sostener su hegemonía en el ciclismo de élite.