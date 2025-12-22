Pogacar recibe nuevo aviso para el Tour de Francia: "quiero ser mejor que él"

El ciclista belga Remco Evenepoel afrontará un nuevo desafío en su carrera, después de salir del Soudal Quick-Step y convertirse en nueva estrella del Red Bull-BORA-hansgrohe.

Con la organización alemana, Evenepoel se planteó como gran objetivo del 2026 disputar el título del Tour de Francia, en donde, sin duda, tendrá como principales rivales al esloveno Tadej Pogacar y al danés Jonas Vingegaard.

El belga dejó claro que sus posibilidades de ganar el Tour de Francia dependerán del estado de forma que logre en los entrenamientos de invierno y en las pruebas de primavera.

"Si todo sigue yendo bien y puedo tener un invierno realmente bueno, buenos entrenamientos y los puntos que busco en las carreras de primavera", dijo Evenepoel en declaraciones recogidas por Sporza.

Evenepoel quiere ser mejor que Pogacar

Remco Evenepoel explicó que la decisión de salir del Soudal Quick-Step y llegar Red Bull-BORA-hansgrohe la tomó convencido de poder llegar al nivel para alcanzar a Pogacar y ser mejor que él.

"Quiero ser mejor que él (Pogacar). Es muy difícil, todos lo sabemos. Pero por eso vine aquí. Para dar esos pasos. Para ir a por todas, a por todas y superarlo", añadió.

Evenepoel agregó que en los últimos años ha trabajado para igualar el ritmo de Pogacar, pero ahora quiere entrenar para seguir mejorando.

"También tiene sentido: si Tadej ataca, puedo seguirle el ritmo un rato, pero no demasiado. En eso tengo que trabajar ahora. Claro, es fácil decirlo, pero he aprendido a disfrutar más de nuevo entrenando. Me llevó mucho tiempo lograrlo porque estaba demasiado atrás, pero ahora puedo entrenar duro de nuevo, y eso es lo que se necesita para poder superarse a uno mismo", dijo.

Calendario de Remco Evenepoel para 2026

En la primera mitad del año 2026, Remco Evenepoel tiene pensado sumar kilómetros a sus piernas en el Trofeo Ses Salines.

Posteriormente se tiene previsto que haga parte de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Vuelta a Cataluña.

En la primavera estaría en la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja antes del Tour de Francia.