Pogacar sufre duro percance a pocos días de su debut en esta temporada

La estrella del ciclismo Tadej Pogacar tendrá que competir en las próximas clásicas de primavera sin uno de sus principales corredores de apoyo. El belga Tim Wellens, del UAE Team Emirates-XRG, quien estará de baja varias semanas tras sufrir una fractura de clavícula mientras competía en la Kuurne-Bruselas-Kuurne.

Wellens sufrió una caída durante la carrera belga de un día el pasado domingo y fue operado con éxito el lunes 2 de marzo. "Mi primavera ya terminó antes de empezar", escribió el campeón belga en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Golpe para Pogacar en las clásicas de primavera en este 2026

El ciclista de 34 años, Tim Wellens, ha sido uno de los corredores de apoyo más cercanos a Pogacar durante los últimos años, acompañando al esloveno en las grandes clásicas, así como en el Tour de Francia, especialmente en terrenos difíciles donde Wellens suele marcar el ritmo y cubrir las espaldas de su capitán.

El año pasado, el belga terminó tercero en la Strade Bianche que ganó Pogacar, carrera italiana de un día que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo y que dará inicio a la temporada de clásicas, donde Tadej aspira a su cuarta victoria en esta prueba dis´putada en la región de la Toscana.

¿Cuáles serán las próximas carreras de Tadej Pogacar?

Luego de la Strade Bianche, Tadej Pogacar tiene previstas la Milán-San Remo (21 de marzo), el Giro de Flandes (5 de abril), la París-Roubaix (12 de abril) y la Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril).

Cabe recordar que el tiene en su calendario nuevamente el Tour de Francia y todavía no se descarta su presencia en la Vuelta a España, carrera de tres semanas donde el esloveno solo ha participado en una ocasión logrando la tercera posición en la clasificación general.