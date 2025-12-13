Pogacar tendría un 'súper gregario' debutante en el Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025, en el que portó la 'maglia rosa' de líder durante 11 etapas, correrá en 2026 el primer Tour de Francia de su carrera como ciclista, según su calendario desvelado este sábado por el UAE Team Emirates.



Del Toro, una de las principales figuras del equipo junto al esloveno Tadej Pogacar, correrá antes el Tour de Emiratos Árabes; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

Lea también: Movistar Team confirmó sus líderes y planes con Nairo para 2026

En otras noticias: polémica discusión protagonizada por LeBron James

Isaac del Toro palpita su primer Tour de Francia

En la ronda francesa, el mexicano de apenas 22 años será el gran apoyo para Pogacar, del que espera aprender para continuar con su espectacular progresión, aunque en otras pruebas será el líder del equipo.

Del Toro consideró que el Tour de Francia era "un sueño" que tenía desde niño y ahora lo va "a cumplir", asegurando también que el calendario de la temporada le llena de “emoción” y mostró su felicidad por poder compartir carreras con el esloveno Tadej Pogacar, quien recordemos no descartó su participación en el Giro y la Vuelta del 2025.

Lea también Oficial: Movistar Team anunció tres ciclistas colombianos en su nómina para 2026

Joao Almedia estará en el Giro y la Vuelta

El ciclista portugués del UAE Team Emirates, Joao Almeida, anunció este sábado en Benidorm (España) que disputará la próxima edición de la Vuelta a España así como el Giro de Italia.



El ciclista luso, segundo en la pasada edición de la Vuelta a España y cuarto en el Tour de Francia, no disputará la prueba gala en la que el pasado curso quedó en cuarta posición y en la que sí estará su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro.



El portugués también anunció su presencia en la Volta a la Comunitat Valenciana, la París-Niza, Volta a Catalunya y la Vuelta a Burgos antes de buscar su primera grande en España.