Polémica en el Tour de Francia por levantarle sanción a un favorito tras agresión en plena carrera

La etapa 11 del Tour de Francia transcurrió de manera normal este miércoles 15 de julio, se llevó a cabo la etapa número 11 del Tour de Francia 2026. La jornada se disputó entre Vichy y Nevers, y el recorrido total fue de 161,3 km. La etapa, que fue llana, se la llevó Soren Waerenskjold.

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Sin embargo, el ciclista de Uno-X Mobilit no fue el único protagonista, ya que Jasper Philipsen volvió a también se robó las miradas, aunque esta vez por una decisión del jurado de carrera luego de un contundente acontecimiento en medio de la carrera que involucró un empujón a Biniam Girmay.

Philipsen se salvó de la sanción tras empujón en la etapa 11

El velocista belga había sido relegado de la tercera posición obtenida en el sprint de la undécima etapa después de que los comisarios consideraran que realizó una maniobra antirreglamentaria al contactar con Biniam Girmay durante los metros finales de la llegada a Nevers.

Dicha sanción modificó la clasificación de la etapa y representó un nuevo golpe para las aspiraciones del corredor de Alpecin-Deceuninck en la lucha por el maillot verde.

Philipsen había cruzado inicialmente la meta en el tercer lugar, por detrás del ganador Soren Waerenskjold y del neerlandés Olav Kooij. Sin embargo, tras revisar las imágenes del sprint, el jurado determinó que el belga lanzó un codazo sobre Biniam Girmay mientras ambos disputaban la posición en el embalaje final, una acción que motivó su relegación en la clasificación oficial de la etapa.

Sin embargo, el director principal de Alpecin -Christoph Roodhooft- se dirigió hacia los jueces para pedir explicaciones y, tras un intercambio con ellos se revirtió la sanción, porque Jasper había sido relegado a la 119º posición.

Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa a11

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 39:25:08

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:36

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:06

4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 4:22

5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 4:35

6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:44

7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 5:08

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:45

9. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 6:34

10. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 11:49

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¿Cuándo se correrá la etapa 12 del Tour de Francia 2026?

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 se disputará este jueves 16 de julio sobre un recorrido de 179,1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. La jornada presenta un perfil predominantemente llano, por lo que se perfila como una nueva oportunidad para los velocistas de luchar por la victoria al sprint y sumar puntos importantes en la clasificación por el maillot verde.