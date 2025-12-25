Portazo para el ciclismo mundial: “Pogacar mejorará para 2026”

El ganador de 4 títulos de Tour de Francia, un Giro de Italia, dos campeonatos mundiales y poseedor de 109 victorias a lo largo de su carrera como ciclista, Tadej Pogacar iniciará una nueva temporada en la UCI Wolrd Tour como el rival a vencer.

El líder del UAE Team Emirates tiene todavía desafíos por delante como la Milano–Sanremo, Paris–Roubaix, la Vuelta a España y los Juegos Olímpicos, así que se prevé que el esloveno no quite el pie del acelerador y vaya por más triunfos en la siguiente temporada.

En el UAE advierten la mejoría que tendrá Pogacar en 2026

El preparador y jefe de rendimiento del equipo emiratí, Javier Sola y Jeroen Swart, admiten que 'Pogi’ posiblemente aún no ha alcanzado su techo sobre la bicicleta, unas declaraciones que dejan a sus rivales atónitos luego del paso arrasador que mostró el esloveno en el 2025.

“La cuestión de cuánto podemos mejorar es algo que realmente no podemos saber, pero está en una edad en la que madura un poco cada año, y además tiene más experiencia y asimila mejor el entrenamiento”, dijo Javier Sola durante el media day del equipo en Benidorm.

“Creo que todavía puede mejorar, seguro. Veremos cuál será el nivel, pero es un trabajador incansable y cuida todos los detalles, así que no sabemos cuál es el límite real. Hacemos pequeños detalles, pequeños cambios, pero nada loco. Porque cuando algo funciona, es mejor no tocarlo”, añadió el integrante del UAE.

Pogacar genera sorpresa hasta en el interior del UAE

El esloveno de 27 años ha explicado públicamente que su salto de nivel en los últimos años llegó al asimilar entrenamientos más sólidos junto con y la mejoría en sus hábitos alimenticios, algo que le ha funcionado a la perfección y que seguro intentará mantener o incluso mejorar para el 2026.

“Creo que aún hay indicios de que podría mejorar un poco. El margen de mejora se reduce año a año, pero también lo pensábamos antes”, dijo Jeroen Swart, el responsable del rendimiento global en el UAE y quien sigue la evolución de Pogacar y de otras figuras del ciclismo.

“Hace dos años no teníamos idea de cuánto podía mejorar, y ha mejorado de forma espectacular, pero ahora los cambios serán mucho más pequeños. Se trata más de poder sostener ese nivel”, añadió Swart.