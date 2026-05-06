Tres colombianos correrán esta edición del Giro de Italia, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago representarán a sus equipos y por supuesto la bandera colombiana en la prueba rosa, una de las tres grandes del ciclismo mundial.

Premios económicos del Giro de Italia: combatividad, por equipos, ganadores y Clasificación general

Los pedalistas, incluyendo la selecta nómina de 'escarabajos', se batirán a diario por saber quién es el mejor del pelotón en las distintas categorías que prueba la competencia, incluyendo la clasificación general.

Transmisión del Giro de Italia 2026 por el Canal RCN

De acuerdo a Euroesport, y usando una taza aproximada de un Euro, equivalente a 4.300 pesos colombianos, hicimos una interesante tabla que demuestra el monto que recibirán los ciclistas de la 'corsa'.

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL (COP)

1º: $497.372.400

2º: $251.171.600

3º: $123.844.300

4º: $62.418.800

5º: $50.112.200

6º: $36.928.400

7º: $36.928.400

8º: $24.617.500

9º: $24.617.500

10º al 20º: $12.310.900

Maglia rosa diaria: $8.600.000

BONOS EXTRA QUE DA LA ORGANIZACIÓN

1º: $645.000.000

2º: $322.500.000

3º: $172.000.000

4º: $30.100.000

5º: $27.950.000

6º-10º: $21.500.000

PREMIOS POR ETAPA

1º: $47.343.000

2º: $23.684.400

3º: $11.837.900

4º: $5.921.100

5º: $4.738.600

6º: $3.551.800

7º: $3.551.800

8º: $2.369.300

9º: $2.369.300

10º al 20º: $1.186.800

MAGLIA CICLAMINO (PUNTOS)

1º: $43.000.000

2º: $34.400.000

3º: $25.800.000

4º: $17.200.000

5º: $12.900.000

Diario: $3.225.000

SPRINTS INTERMEDIOS

1º: $2.150.000

2º: $1.720.000

3º: $1.290.000

4º: $860.000

5º: $430.000

Final:

1º: $34.400.000

2º: $25.800.000

3º: $17.200.000

4º: $8.600.000

5º: $4.300.000

KILÓMETRO RED BULL

Diario:

1º: $10.750.000

2º: $6.450.000

3º: $4.300.000

Final:

1º: $64.500.000

2º: $43.000.000

3º: $21.500.000

MAGLIA AZZURRA (MONTAÑA)

1º: $21.500.000

2º: $17.200.000

3º: $12.900.000

4º: $8.600.000

5º: $4.300.000

Diario: $3.225.000

MAGLIA BLANCA (JÓVENES)

1º: $43.000.000

2º: $34.400.000

3º: $25.800.000

4º: $17.200.000

5º: $8.600.000

Diario: $3.225.000

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1º: $21.500.000

2º: $17.200.000

3º: $12.900.000

4º: $8.600.000

5º: $4.300.000

Diario: $2.150.000

PREMIOS ESPECIALES

Fuga diaria: $860.000

Ganador fuga final: $21.500.000

Combativo etapa: $4.300.000

Final combatividad:

1º: $21.500.000

2º: $17.200.000

3º: $12.900.000