Tres colombianos correrán esta edición del Giro de Italia, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago representarán a sus equipos y por supuesto la bandera colombiana en la prueba rosa, una de las tres grandes del ciclismo mundial.
Premios económicos del Giro de Italia: combatividad, por equipos, ganadores y Clasificación general
Los pedalistas, incluyendo la selecta nómina de 'escarabajos', se batirán a diario por saber quién es el mejor del pelotón en las distintas categorías que prueba la competencia, incluyendo la clasificación general.
Transmisión del Giro de Italia 2026 por el Canal RCN
De acuerdo a Euroesport, y usando una taza aproximada de un Euro, equivalente a 4.300 pesos colombianos, hicimos una interesante tabla que demuestra el monto que recibirán los ciclistas de la 'corsa'.
PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL (COP)
1º: $497.372.400
2º: $251.171.600
3º: $123.844.300
4º: $62.418.800
5º: $50.112.200
6º: $36.928.400
7º: $36.928.400
8º: $24.617.500
9º: $24.617.500
10º al 20º: $12.310.900
Maglia rosa diaria: $8.600.000
BONOS EXTRA QUE DA LA ORGANIZACIÓN
1º: $645.000.000
2º: $322.500.000
3º: $172.000.000
4º: $30.100.000
5º: $27.950.000
6º-10º: $21.500.000
PREMIOS POR ETAPA
1º: $47.343.000
2º: $23.684.400
3º: $11.837.900
4º: $5.921.100
5º: $4.738.600
6º: $3.551.800
7º: $3.551.800
8º: $2.369.300
9º: $2.369.300
10º al 20º: $1.186.800
MAGLIA CICLAMINO (PUNTOS)
1º: $43.000.000
2º: $34.400.000
3º: $25.800.000
4º: $17.200.000
5º: $12.900.000
Diario: $3.225.000
SPRINTS INTERMEDIOS
1º: $2.150.000
2º: $1.720.000
3º: $1.290.000
4º: $860.000
5º: $430.000
Final:
1º: $34.400.000
2º: $25.800.000
3º: $17.200.000
4º: $8.600.000
5º: $4.300.000
KILÓMETRO RED BULL
Diario:
1º: $10.750.000
2º: $6.450.000
3º: $4.300.000
Final:
1º: $64.500.000
2º: $43.000.000
3º: $21.500.000
MAGLIA AZZURRA (MONTAÑA)
1º: $21.500.000
2º: $17.200.000
3º: $12.900.000
4º: $8.600.000
5º: $4.300.000
Diario: $3.225.000
MAGLIA BLANCA (JÓVENES)
1º: $43.000.000
2º: $34.400.000
3º: $25.800.000
4º: $17.200.000
5º: $8.600.000
Diario: $3.225.000
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1º: $21.500.000
2º: $17.200.000
3º: $12.900.000
4º: $8.600.000
5º: $4.300.000
Diario: $2.150.000
PREMIOS ESPECIALES
Fuga diaria: $860.000
Ganador fuga final: $21.500.000
Combativo etapa: $4.300.000
Final combatividad:
1º: $21.500.000
2º: $17.200.000
3º: $12.900.000