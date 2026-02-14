Problemas en el UAE Team: Isaac del Toro vs Tadej Pogacar por el liderato

Isaac del Toro terminó de la mejor manera la temporada 2025, escalando posiciones en el Rankinh UCI y llevándose la Maglia Bianca como mejor ciclista joven en el Giro de Italia. Ahora inicia un nuevo reto en la carrera del mexicano de 22 años, el UAE Tour 2026, en donde además auspiciará como líder del UAE Team Emirates.

El equipo UAE Team Emirates ha confiado en el mexicano para encabezar la estrategia del Tour junto al experimentado británico Adam Yates, campeón de esta competencia que se llevó a cabo en 2020. La dupla busca no solo competir por etapas individuales, sino también aspirar a la clasificación general. Esta situación no solo es una oportunidad clara para que ambos pedalistas brillen, sino también para ejercer presión sobre Tadej Pogacar.

Isaac del Toro habló sobre su liderato en el UAE Team Emirates

Tras una campaña exitosa en 2025 en la que se consolidó como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, sumando 18 victorias y destacando en el Giro de Italia 2025 al quedarse muy cerca del título y tras obtener el reconocimiento al mejor joven de la competencia con la Maglia Bianca, haciendo que del Toro llegue a Emiratos Árabes Unidos con un estatus real y una gran responsabilidad dentro del pelotón.

Entre los nombres a seguir se destaca el mexicano Isaac del Toro, que tras una excelente temporada anterior llega con la ambición de pelear la general, junto a figuras como Remco Evenepoel y Adam Yates, quienes representarán grandes amenazas en las etapas clave.

Del Toro no se ha guardado nada y expresó públicamente su orgullo por liderar al equipo tras la ausencia de Pogacar en esta carrera, destacando que el UAE Tour no es simplemente su primera competencia del año, sino también una carrera especial por realizarse en “casa” para la formación emiratí.

Es una carrera especial para mí, no solo por ser mi debut, sino porque es una carrera en casa para el equipo, y siento un gran orgullo y responsabilidad por ser el líder. He dedicado tiempo a reconocer algunas de las etapas principales, familiarizándome con las carreteras y los momentos clave, y eso me ha dado mucha confianza. El nivel aquí será muy alto, con algunos de los mejores corredores del mundo en la línea de salida, pero nos hemos preparado muy bien como grupo y estamos listos para dar lo mejor de nosotros mismos y competir con mucha intensidad.

¿Cuáles son las etapas del UAE Tour 2026?