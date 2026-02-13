Paraguay confirmó importante amistoso antes del Mundial

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial 2026, en donde las selecciones sudamericanas llegan como principales protagonistas, tal como es el caso de la Selección Colombia y la propia Paraguay.

La escuadra comandada por Gustavo Alfaro hizo una extraordinaria participación durante las eliminatorias, obtuvo su cupo directo al Mundial y ahora se prepara para afrontarlo de buena manera con un partido amistoso frente a la selección de Grecia, el cual se perfila como un interesante choque de estilos y procesos de renovación.

Lea también Liverpool se desarma: figura del club sigue sin renovar

Paraguay vs Grecia en la fecha FIFA de marzo

Aunque no se trata de un compromiso oficial, el encuentro servirá como una prueba importante para ambos equipos, aunque con distintos propósitos, ya que en el camino de Paraguay está búsqueda de dejar una buena imagen en el certamen mundialista que comenzará en el mes de junio.

La selección de Paraguay llega a este duelo con la intención de seguir fortaleciendo su proyecto a largo plazo. Bajo una base de jugadores jóvenes combinados con futbolistas de experiencia internacional y bajo el mando de un estratega de gran recorrido como lo es Gustavo Alfaro.

Lea también Benfica, en su mejor momento para el duelo contra el Real madrid

Grecia auspiciará como local en Atenas y afronta el compromiso con el objetivo de recuperar protagonismo en el escenario internacional tras no haber alcanzado a clasificar a la cita orbital.

Dicho compromiso se llevará a cabo el 27 de marzo y luego se medirán ante una de las selecciones más fuertes de África, Marruecos, esto el 31 del mismo mes, siendo un duelo de mayor nivel e importancia, ya que ambas se preparan para ir al Mundial.

En otras noticias: ¿Hay cupo para Borja en la Selección Colombia?

Grupo de Paraguay en el Mundial 2026

La selección de Paraguay ya conoce a sus rivales en el Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio de 2026. Paraguay quedó en el Grupo D de la fase de grupos del Mundial 2026.

• Estados Unidos – uno de los tres países anfitriones del torneo.

• Australia – clasificado por la confederación asiática.

• El ganador del repechaje europeo (Ruta C) – que saldrá entre equipos como Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.